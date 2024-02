Applitools dévoile « Autonome » pour améliorer la suite de tests intelligents

Dans le cadre d'une avancée majeure vers la transformation de l'assurance qualité numérique, Applitools a dévoilé la nouvelle fonctionnalité « Autonome » au sein de sa plateforme de tests intelligents. Développée pour mettre en synergie les méthodologies basées sur le code avec les solutions sans code, cette plateforme autonome d'automatisation des tests cherche à démocratiser les tests en les rendant accessibles à un public plus large, quelles que soient les prouesses en matière de codage.

L'intégration de tests sans code et dépendants du code permet une insertion transparente dans les pipelines CI/CD existants, renforcée par des fonctionnalités telles que la création intuitive de tests en langage naturel et l'IA visuelle. Cette fusion vise à accroître la couverture et la fiabilité des tests à grande échelle, améliorant ainsi la rapidité et la qualité des livraisons de produits numériques.

Alex Berry, PDG d' Applitools, a noté que leur plate-forme constitue un pilier dans le domaine de la technologie, car elle équipe les professionnels à tous les niveaux de tests autonomes, essentiels pour des expériences numériques impeccables. « Nous sommes à l'avant-garde de l'automatisation des tests d'interface utilisateur avec l'application de l'IA visuelle et de l'IA générative, en faisant progresser les opérations de test et en accélérant la livraison d'interfaces numériques sans erreur », a déclaré Berry.

Adoptant une approche multidimensionnelle, la plateforme fonctionne désormais avec cinq solutions distinctes conçues pour redéfinir la fourniture d'expériences numériques sans faille. Parmi celles-ci se trouve la fonctionnalité autonome pionnière - une plate-forme de tests génératifs capable de créer et d'affiner en permanence des suites de tests inclusives pour les applications Web et de pages à multiples facettes. Son utilisation innovante d'un anglais simple couplée à l'IA visuelle garantit la validation de scénarios complexes tout en réduisant l'implication pratique et en améliorant l'efficacité.

De plus, les attributs Preflight et Eyes de la boîte à outils présentent des tests sans code pour les experts en assurance qualité et un moteur piloté par l'IA pour une validation d'interface omniprésente sur diverses plates-formes, allant du Web et mobile aux documents. Ultrafast Grid offre une évaluation visuelle rapide entre navigateurs garantissant l’intégrité du contenu sur divers appareils et navigateurs. Execution Cloud, quant à lui, fournit un environnement de test basé sur le cloud doté de fonctionnalités d'auto-réparation pour renforcer l'infrastructure de test basée sur l'IA.

En conclusion, Applitools fournit aux équipes un arsenal (Autonomous, Preflight, Eyes, Ultrafast Grid et Execution Cloud) pour freiner de manière décisive les efforts de tests manuels. Cela permet la composition et la tenue de tests durables dans un langage simple, élargissant ainsi la participation de l'équipe au processus d'assurance qualité. Dans l'ensemble, cette suite accélère non seulement les flux de travail de test, mais amplifie également le calibre et la fiabilité des offres numériques, garantissant une expérience utilisateur transparente et omniprésente. Alors que l'automatisation continue de révolutionner le secteur technologique, des plateformes comme Applitools et AppMaster sont à l'avant-garde, offrant des solutions polyvalentes no-code pour prendre en charge le développement et les tests d'applications rapides et robustes.