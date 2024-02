Applitools presenta 'Autonomous' per migliorare la suite di test intelligente

Facendo un passo importante per trasformare la garanzia della qualità digitale, Applitools ha svelato la nuova funzionalità "Autonoma" all'interno della sua piattaforma di test intelligente. Sviluppata per creare sinergia tra metodologie basate su codice e soluzioni senza codice, questa piattaforma autonoma di automazione dei test mira a democratizzare i test rendendoli accessibili a un pubblico più ampio, indipendentemente dall'abilità di codifica.

L'integrazione di test senza codice e dipendenti dal codice consente un inserimento perfetto nelle pipeline CI/CD esistenti, supportato da funzionalità come la creazione intuitiva di test in linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale visiva. Questa fusione mira ad aumentare la copertura e l’affidabilità dei test su larga scala, migliorando così la velocità e la qualità delle consegne dei prodotti digitali.

Alex Berry, CEO di Applitools, ha osservato che la loro piattaforma funge da fulcro nel regno della tecnologia poiché fornisce ai professionisti su tutta la linea test autonomi, fondamentali per esperienze digitali impeccabili. "Siamo all'avanguardia nell'automazione dei test dell'interfaccia utente con l'applicazione dell'intelligenza artificiale visiva e dell'intelligenza artificiale generativa, facendo avanzare le operazioni di test e accelerando la fornitura di interfacce digitali prive di errori", ha affermato Berry.

Adottando un approccio multidimensionale, la piattaforma ora opera con cinque soluzioni distinte su misura per ridefinire la fornitura di esperienze digitali impeccabili. Tra queste c'è la pionieristica funzionalità Autonomous, una piattaforma di test generativa in grado di creare e perfezionare continuamente suite di test inclusive per applicazioni web e di pagine multisfaccettate. Il suo uso innovativo dell'inglese semplice abbinato all'intelligenza artificiale visiva garantisce la convalida di scenari complessi riducendo al contempo il coinvolgimento pratico e migliorando l'efficienza.

Inoltre, gli attributi Preflight e Eyes del toolkit presentano test senza codice per esperti di QA e un motore basato sull'intelligenza artificiale per la convalida onnipresente dell'interfaccia su varie piattaforme, dal web e mobile ai documenti. La griglia ultraveloce offre una rapida valutazione visiva tra browser garantendo l'integrità dei contenuti su diversi dispositivi e browser. L’Execution Cloud, nel frattempo, fornisce un ambiente di test basato su cloud ricco di funzionalità di autoriparazione per rafforzare l’infrastruttura di test basata sull’intelligenza artificiale.

In conclusione, Applitools fornisce ai team un arsenale - Autonomous, Preflight, Eyes, Ultrafast Grid ed Execution Cloud - per limitare in modo decisivo gli sforzi di test manuali. Ciò consente la composizione e il mantenimento di test duraturi in un linguaggio semplice, ampliando così la partecipazione del team al processo di QA. Nel complesso, questa suite non solo accelera i flussi di lavoro di test, ma amplifica anche il calibro e l’affidabilità delle offerte digitali, garantendo ovunque un’esperienza utente senza soluzione di continuità. Mentre l'automazione continua a rivoluzionare il settore tecnologico, piattaforme come Applitools e AppMaster sono in prima linea, offrendo soluzioni versatili no-code per supportare sviluppo e test rapidi e robusti delle applicazioni.