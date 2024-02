In een grote stap om de digitale kwaliteitsborging te transformeren, heeft Applitools de nieuwe 'Autonome' functie binnen zijn Intelligent Testing Platform onthuld. Dit autonome testautomatiseringsplatform is ontwikkeld om op code gebaseerde methodologieën te synergiseren met codeloze oplossingen en probeert het testen te democratiseren door het toegankelijk te maken voor een breder publiek, ongeacht de vaardigheden op het gebied van coderen.

De integratie van codeloze en code-afhankelijke tests maakt naadloze integratie in bestaande CI/CD-pijplijnen mogelijk, versterkt door mogelijkheden zoals het intuïtief maken van natuurlijke taaltests en visuele AI. Deze fusie heeft tot doel de testdekking en betrouwbaarheid op grote schaal te vergroten en zo de snelheid en kwaliteit van digitale productleveringen te verbeteren.

Alex Berry, CEO van Applitools, merkte op dat hun platform als spil fungeert op het gebied van technologie, omdat het professionals over de hele linie uitrust met autonome tests - cruciaal voor vlekkeloze digitale ervaringen. "We lopen voorop op het gebied van UI-testautomatisering met de toepassing van Visual AI en Generative AI, waardoor testactiviteiten worden bevorderd en de levering van foutloze digitale interfaces wordt versneld", aldus Berry.

Het platform omarmt een multidimensionale aanpak en werkt nu met vijf verschillende oplossingen die op maat zijn gemaakt om het leveren van foutloze digitale ervaringen opnieuw te definiëren. Daartoe behoort de baanbrekende Autonomous-functie: een generatief testplatform dat bedreven is in het ontwerpen en voortdurend verfijnen van inclusieve testsuites voor web- en veelzijdige pagina-applicaties. Het innovatieve gebruik van eenvoudig Engels in combinatie met visuele AI zorgt voor validatie van ingewikkelde scenario's, terwijl de praktische betrokkenheid wordt beperkt en de efficiëntie wordt verbeterd.

Bovendien bieden de Preflight- en Eyes-attributen van de toolkit codeloze tests voor QA-experts en een AI-gestuurde engine voor alomtegenwoordige interface-validatie op verschillende platforms, variërend van internet en mobiel tot documenten. Het Ultrafast Grid biedt snelle visuele beoordeling tussen browsers en waarborgt de integriteit van de inhoud op verschillende apparaten en browsers. De Execution Cloud biedt ondertussen een cloudgebaseerde testomgeving vol zelfherstellende functies om de door AI aangedreven testinfrastructuur te ondersteunen.

Kortom, Applitools voorziet teams van een arsenaal – Autonomous, Preflight, Eyes, Ultrafast Grid en Execution Cloud – om handmatige testinspanningen resoluut te beteugelen. Dit maakt de samenstelling en het onderhoud van duurzame tests in eenvoudige taal mogelijk, waardoor de deelname van het team aan het QA-proces wordt vergroot. Alles bij elkaar versnelt deze suite niet alleen de testworkflows, maar versterkt ze ook het kaliber en de betrouwbaarheid van het digitale aanbod, waardoor een naadloze gebruikerservaring alomtegenwoordig wordt gegarandeerd. Terwijl automatisering een revolutie teweegbrengt in de technologie-industrie, lopen platforms als Applitools en AppMaster voorop en bieden ze veelzijdige no-code -oplossingen ter ondersteuning van snelle en robuuste applicatieontwikkeling en -testen.