في خطوة كبيرة لتحويل ضمان الجودة الرقمية، كشفت Applitools عن ميزة "الحكم الذاتي" الجديدة ضمن منصة الاختبار الذكية الخاصة بها. تم تطوير منصة أتمتة الاختبار المستقلة هذه لتضافر المنهجيات القائمة على التعليمات البرمجية مع الحلول غير المشفرة، وتسعى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الاختبار من خلال جعله في متناول جمهور أوسع، بغض النظر عن براعة البرمجة.

يتيح تكامل الاختبارات غير المشفرة والمعتمدة على التعليمات البرمجية إمكانية الإدخال السلس في خطوط أنابيب CI/CD الحالية، مدعومة بإمكانيات مثل إنشاء اختبار اللغة الطبيعية البديهي والذكاء الاصطناعي المرئي. ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز تغطية الاختبار والاعتمادية على نطاق واسع وبالتالي تعزيز سرعة وجودة تسليم المنتجات الرقمية.

أشار Alex Berry، الرئيس التنفيذي لشركة Applitools ، إلى أن منصتهم تعمل بمثابة محور أساسي في عالم التكنولوجيا لأنها تزود المهنيين في جميع المجالات باختبارات مستقلة - وهو أمر محوري للتجارب الرقمية النقية. وقال بيري: "نحن في طليعة أتمتة اختبار واجهة المستخدم من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي المرئي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطوير عمليات الاختبار، وتسريع تقديم واجهات رقمية خالية من الأخطاء".

ومن خلال تبني نهج متعدد الأبعاد، تعمل المنصة الآن بخمسة حلول متميزة مصممة لإعادة تعريف تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة. ومن بين هذه الميزات الميزة المستقلة الرائدة - وهي عبارة عن منصة اختبار توليدية بارعة في صياغة مجموعات اختبار شاملة وتحسينها بشكل دائم لتطبيقات الويب والصفحات متعددة الأوجه. ويضمن استخدامه المبتكر للغة الإنجليزية البسيطة إلى جانب الذكاء الاصطناعي المرئي التحقق من صحة السيناريوهات المعقدة مع الحد من المشاركة العملية ورفع مستوى الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سمات الاختبار المبدئي والعيون الخاصة بمجموعة الأدوات اختبارًا بدون رموز لخبراء ضمان الجودة ومحركًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الواجهة في كل مكان عبر منصات مختلفة، بدءًا من الويب والهاتف المحمول إلى المستندات. توفر شبكة Ultrafast تقييمًا مرئيًا سريعًا عبر المتصفحات مما يضمن سلامة المحتوى عبر الأجهزة والمتصفحات المتنوعة. وفي الوقت نفسه، توفر Execution Cloud بيئة اختبار قائمة على السحابة مليئة بميزات الإصلاح الذاتي لدعم البنية التحتية للاختبار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

بشكل قاطع، تزود Applitools الفرق بترسانة - ذاتية، واختبار مبدئي، وعيون، وشبكة فائقة السرعة، وسحابة التنفيذ - للحد بشكل حاسم من جهود الاختبار اليدوي. وهذا يتيح تكوين وصيانة الاختبارات الدائمة بلغة بسيطة، وبالتالي توسيع مشاركة الفريق في عملية ضمان الجودة. وإجمالاً، لا تعمل هذه المجموعة على تسريع سير عمل الاختبار فحسب، بل تعمل أيضًا على تضخيم جودة العروض الرقمية وموثوقيتها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة في كل مكان. مع استمرار الأتمتة في إحداث ثورة في صناعة التكنولوجيا، أصبحت منصات مثل Applitools و AppMaster في الطليعة، حيث تقدم حلولاً متعددة no-code لدعم التطوير والاختبار السريع والقوي للتطبيقات.