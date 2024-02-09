Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件

Applitools在其智能测试平台中推出了新的“自主”功能，这是数字质量保证转型的一大进步。该自主测试自动化平台旨在将基于代码的方法与无代码解决方案相结合，旨在通过让更广泛的受众能够访问测试来实现测试民主化，无论编码能力如何。

无代码和代码相关测试的集成可以无缝插入现有的 CI/CD 管道，并得到直观的自然语言测试创建和视觉 AI 等功能的支持。这种融合旨在大规模提高测试覆盖率和可靠性，从而提高数字产品交付的速度和质量。

Applitools首席执行官 Alex Berry 指出，他们的平台是技术领域的关键，因为它为专业人士提供全面的自主测试——对于完美的数字体验至关重要。 “通过应用视觉人工智能和生成式人工智能，我们处于 UI 测试自动化的先锋地位，推进测试操作，并加速交付无差错的数字界面，”Berry 说。

该平台采用多维方法，目前采用五种不同的解决方案，旨在重新定义完美数字体验的交付。其中包括开创性的自主功能 - 一个生成测试平台，擅长为 Web 和多方面页面应用程序制作和不断完善包容性测试套件。其创新地使用简单的英语与视觉人工智能相结合，确保验证复杂的场景，同时减少实际参与并提高效率。

此外，该工具包的 Preflight 和 Eyes 属性为 QA 专家提供了无代码测试，并提供了一个人工智能驱动的引擎，用于跨各种平台（从网络、移动设备到文档）进行无处不在的界面验证。超快网格提供快速的跨浏览器视觉评估，确保跨不同设备和浏览器的内容完整性。与此同时，执行云提供了一个基于云的测试环境，该环境充满了自我修复功能，以支持人工智能驱动的测试基础设施。

最后， Applitools为团队提供了一个工具库 - Autonomous、Preflight、Eyes、Ultrafast Grid 和 Execution Cloud - 来坚决遏制手动测试工作。这使得能够用简单的语言组成和维护持久的测试，从而扩大团队对 QA 过程的参与。总而言之，该套件不仅加快了测试工作流程，还提高了数字产品的质量和可靠性，保证了无处不在的无缝用户体验。随着自动化不断革新科技行业， Applitools和AppMaster等平台处于最前沿，提供多功能的no-code解决方案来支持快速、强大的应用程序开发和测试。