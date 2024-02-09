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Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования

09, фев. 2024
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования

Делая большой шаг к преобразованию цифрового обеспечения качества, Applitools представила новую «автономную» функцию в своей интеллектуальной платформе тестирования. Эта автономная платформа автоматизации тестирования, разработанная для объединения методологий на основе кода с решениями без кода, стремится демократизировать тестирование, сделав его доступным для более широкой аудитории, независимо от навыков программирования.

Интеграция бескодового и кодозависимого тестирования обеспечивает плавную вставку в существующие конвейеры CI/CD, чему способствуют такие возможности, как интуитивное создание тестов на естественном языке и визуальный искусственный интеллект. Это объединение направлено на широкомасштабное расширение охвата тестированием и надежности, тем самым повышая скорость и качество поставок цифровых продуктов.

Алекс Берри, генеральный директор Applitools, отметил, что их платформа служит стержнем в сфере технологий, поскольку она предоставляет профессионалам всех направлений автономное тестирование, что имеет решающее значение для безупречного цифрового опыта. «Мы находимся в авангарде автоматизации тестирования пользовательского интерфейса, применяя визуальный искусственный интеллект и генеративный искусственный интеллект, совершенствуя операции тестирования и ускоряя создание безошибочных цифровых интерфейсов», — сказал Берри.

Используя многомерный подход, платформа теперь работает с пятью различными решениями, специально разработанными для того, чтобы по-новому взглянуть на предоставление безупречного цифрового опыта. Среди них — новаторская автономная функция — платформа генеративного тестирования, способная создавать и постоянно совершенствовать инклюзивные наборы тестов для веб-приложений и многогранных страничных приложений. Инновационное использование простого английского языка в сочетании с визуальным искусственным интеллектом обеспечивает проверку сложных сценариев, одновременно сокращая практическое участие и повышая эффективность.

Кроме того, атрибуты Preflight и Eyes набора инструментов представляют собой тестирование без кода для экспертов по контролю качества и механизм на основе искусственного интеллекта для повсеместной проверки интерфейса на различных платформах, от веб-сайтов и мобильных устройств до документов. Ultrafast Grid предлагает быструю кроссбраузерную визуальную оценку, гарантируя целостность контента на различных устройствах и браузерах. Тем временем Execution Cloud предоставляет облачную среду тестирования, наполненную функциями самовосстановления для поддержки тестовой инфраструктуры на базе искусственного интеллекта.

Наконец, Applitools предоставляет командам арсенал — автономное, предполетное, глазное, сверхбыстрое Grid и облако выполнения — для решительного ограничения усилий по ручному тестированию. Это позволяет составлять и поддерживать длительные тесты простым языком, тем самым расширяя участие команды в процессе контроля качества. В целом этот пакет не только ускоряет рабочие процессы тестирования, но также повышает качество и надежность цифровых предложений, гарантируя повсеместное удобство работы пользователей. Поскольку автоматизация продолжает революционизировать технологическую отрасль, такие платформы, как Applitools и AppMaster, находятся на переднем крае, предлагая универсальные решения no-code для поддержки быстрой и надежной разработки и тестирования приложений.

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