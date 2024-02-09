Applitools, Akıllı Test Paketini Geliştirmek için 'Otonom' Özelliğini Tanıtıyor

Applitools, dijital kalite güvencesini dönüştürmek için büyük bir adım atarak Akıllı Test Platformu içindeki yeni 'Otonom' özelliğini tanıttı. Kod tabanlı metodolojileri kodsuz çözümlerle sinerji haline getirmek için geliştirilen bu otonom test otomasyon platformu, kodlama becerisine bakılmaksızın daha geniş bir hedef kitlenin erişimine sunarak testleri demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Kodsuz ve koda bağımlı testlerin entegrasyonu, sezgisel doğal dil testi oluşturma ve Görsel Yapay Zeka gibi yeteneklerle desteklenen mevcut CI/CD işlem hatlarına sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar. Bu füzyon, test kapsamını ve güvenilirliğini büyük ölçekte artırmayı, böylece dijital ürün teslimatlarının hızını ve kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Applitools CEO'su Alex Berry, platformlarının teknoloji alanında bir temel taşı olarak hizmet ettiğini, çünkü profesyonelleri kusursuz dijital deneyimler için çok önemli olan Otonom testlerle donattığını belirtti. Berry, "Görsel yapay zeka ve Üretken yapay zekanın uygulanmasıyla, test operasyonlarını ilerleterek ve hatasız dijital arayüzlerin sunulmasını hızlandırarak kullanıcı arayüzü test otomasyonunun öncüsüyüz" dedi.

Çok boyutlu bir yaklaşımı benimseyen platform, artık kusursuz dijital deneyimlerin sunumunu yeniden tanımlamak için özel olarak tasarlanmış beş farklı çözümle çalışıyor. Bunların arasında, web ve çok yönlü sayfa uygulamaları için kapsayıcı test paketlerini oluşturma ve sürekli olarak iyileştirme konusunda uzman, üretken bir test platformu olan çığır açan Autonomous özelliği de yer alıyor. Sade İngilizcenin yenilikçi kullanımı, Görsel Yapay Zeka ile birleştiğinde karmaşık senaryoların doğrulanmasını sağlarken uygulamalı katılımı azaltır ve verimliliği artırır.

Buna ek olarak, araç setinin Ön Kontrol ve Gözler özellikleri, QA uzmanları için kodsuz testler ve web ve mobilden belgelere kadar çeşitli platformlarda her yerde bulunan arayüz doğrulaması için yapay zeka odaklı bir motor sunar. Ultrafast Grid, farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında içerik bütünlüğünü sağlayan hızlı tarayıcılar arası görsel değerlendirme sunar. Bu arada Execution Cloud, yapay zeka destekli test altyapısını desteklemek için kendi kendini onaran özelliklerle dolu bulut tabanlı bir test ortamı sağlıyor.

Sonuç olarak Applitools, manuel test çabalarını kararlı bir şekilde azaltmak için ekiplere Otonom, Ön Kontrol, Gözler, Ultra Hızlı Izgara ve Yürütme Bulutu gibi bir cephanelik sağlıyor. Bu, kalıcı testlerin basit bir dille oluşturulmasına ve sürdürülmesine olanak tanır ve böylece ekibin QA sürecine katılımını genişletir. Toplamda, bu paket yalnızca test iş akışlarını hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital tekliflerin kalibresini ve güvenilirliğini de güçlendirerek her yerde kusursuz bir kullanıcı deneyimi garanti ediyor. Otomasyon teknoloji endüstrisinde devrim yaratmaya devam ederken, hızlı ve sağlam uygulama geliştirme ve testini desteklemek için çok yönlü no-code çözümler sunan Applitools ve AppMaster gibi platformlar ön plandadır.