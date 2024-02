Applitools stellt „Autonomous“ zur Erweiterung der Intelligent Testing Suite vor

In einem großen Schritt zur Transformation der digitalen Qualitätssicherung hat Applitools die neue „Autonomous“-Funktion innerhalb seiner Intelligent Testing Platform vorgestellt. Diese autonome Testautomatisierungsplattform wurde entwickelt, um codebasierte Methoden mit codelosen Lösungen zu synergieren. Sie zielt darauf ab, das Testen zu demokratisieren, indem sie es einem breiteren Publikum zugänglich macht, unabhängig von den Programmierkenntnissen.

Die Integration von codelosen und codeabhängigen Tests ermöglicht eine nahtlose Einbindung in bestehende CI/CD-Pipelines, unterstützt durch Funktionen wie die intuitive Erstellung von Tests in natürlicher Sprache und visuelle KI. Ziel dieser Fusion ist es, die Testabdeckung und -zuverlässigkeit im großen Maßstab zu erhöhen und so die Geschwindigkeit und Qualität digitaler Produktlieferungen zu verbessern.

Alex Berry, CEO von Applitools, bemerkte, dass ihre Plattform als Dreh- und Angelpunkt im Technologiebereich dient, da sie Fachleuten auf der ganzen Linie autonomes Testen ermöglicht – von entscheidender Bedeutung für makellose digitale Erlebnisse. „Wir sind Vorreiter bei der Automatisierung von UI-Tests mit der Anwendung von visueller KI und generativer KI, indem wir Testabläufe vorantreiben und die Bereitstellung fehlerfreier digitaler Schnittstellen beschleunigen“, sagte Berry.

Die Plattform verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz und verfügt nun über fünf verschiedene Lösungen, die darauf zugeschnitten sind, die Bereitstellung fehlerfreier digitaler Erlebnisse neu zu definieren. Dazu gehört die bahnbrechende Autonomous-Funktion – eine generative Testplattform, die in der Lage ist, umfassende Testsuiten für Web- und vielfältige Seitenanwendungen zu erstellen und ständig weiterzuentwickeln. Die innovative Verwendung von einfachem Englisch in Verbindung mit visueller KI gewährleistet die Validierung komplizierter Szenarien, während gleichzeitig die praktische Beteiligung eingeschränkt und die Effizienz gesteigert wird.

Darüber hinaus bieten die Preflight- und Eyes-Attribute des Toolkits codelose Tests für QA-Experten und eine KI-gesteuerte Engine für die allgegenwärtige Schnittstellenvalidierung auf verschiedenen Plattformen, von Web und Mobilgeräten bis hin zu Dokumenten. Das Ultrafast Grid bietet eine schnelle browserübergreifende visuelle Bewertung und gewährleistet die Inhaltsintegrität auf verschiedenen Geräten und Browsern. Die Execution Cloud bietet unterdessen eine cloudbasierte Testumgebung mit zahlreichen Selbstheilungsfunktionen zur Unterstützung der KI-gestützten Testinfrastruktur.

Zusammenfassend stellt Applitools Teams mit einem Arsenal – Autonomous, Preflight, Eyes, Ultrafast Grid und Execution Cloud – zur Verfügung, um den manuellen Testaufwand entscheidend einzudämmen. Dies ermöglicht die Erstellung und Pflege dauerhafter Tests in einfacher Sprache und erhöht so die Beteiligung des Teams am Qualitätssicherungsprozess. Insgesamt beschleunigt diese Suite nicht nur die Testabläufe, sondern steigert auch die Qualität und Zuverlässigkeit digitaler Angebote und garantiert so ein nahtloses Benutzererlebnis überall. Da die Automatisierung die Technologiebranche weiterhin revolutioniert, stehen Plattformen wie Applitools und AppMaster an vorderster Front und bieten vielseitige no-code -Lösungen zur Unterstützung einer schnellen und robusten Anwendungsentwicklung und -prüfung.