Applitools lança 'Autônomo' para aprimorar conjunto de testes inteligentes

Em um grande passo para transformar a garantia de qualidade digital, Applitools revelou o novo recurso “Autônomo” em sua Plataforma de Teste Inteligente. Desenvolvida para sinergizar metodologias baseadas em código com soluções sem código, esta plataforma autônoma de automação de testes busca democratizar os testes, tornando-os acessíveis a um público mais amplo, independentemente da capacidade de codificação.

A integração de testes sem código e dependentes de código permite a inserção perfeita em pipelines de CI/CD existentes, reforçada por recursos como criação intuitiva de testes em linguagem natural e IA visual. Esta fusão visa aumentar a cobertura e a confiabilidade dos testes em grande escala, aumentando assim a velocidade e a qualidade das entregas de produtos digitais.

Alex Berry, CEO da Applitools, observou que sua plataforma serve como um eixo no domínio da tecnologia, pois equipa profissionais em todos os níveis com testes autônomos - essenciais para experiências digitais imaculadas. “Estamos na vanguarda da automação de testes de UI com a aplicação de IA Visual e IA Generativa, avançando nas operações de teste e acelerando a entrega de interfaces digitais livres de erros”, disse Berry.

Adotando uma abordagem multidimensional, a plataforma opera agora com cinco soluções distintas adaptadas para redefinir a entrega de experiências digitais perfeitas. Entre eles está o inovador recurso Autonomous – uma plataforma de testes generativa adepta da elaboração e do aprimoramento contínuo de suítes de testes inclusivas para aplicativos da Web e de páginas multifacetadas. Seu uso inovador de inglês simples, juntamente com Visual AI, garante a validação de cenários complexos, ao mesmo tempo que reduz o envolvimento prático e aumenta a eficiência.

Além disso, os atributos Preflight e Eyes do kit de ferramentas apresentam testes sem código para especialistas em controle de qualidade e um mecanismo orientado por IA para validação de interface onipresente em várias plataformas, desde web e dispositivos móveis até documentos. O Ultrafast Grid oferece avaliação visual rápida entre navegadores, garantindo a integridade do conteúdo em diversos dispositivos e navegadores. Enquanto isso, o Execution Cloud fornece um ambiente de teste baseado em nuvem repleto de recursos de autocorreção para reforçar a infraestrutura de teste alimentada por IA.

Conclusivamente, Applitools fornece às equipes um arsenal – Autonomous, Preflight, Eyes, Ultrafast Grid e Execution Cloud – para reduzir decisivamente os esforços de testes manuais. Isso possibilita a composição e manutenção de testes duradouros em linguagem simples, ampliando assim a participação da equipe no processo de QA. Ao todo, esse pacote não apenas agiliza os fluxos de trabalho de teste, mas também amplia o calibre e a confiabilidade das ofertas digitais, garantindo uma experiência de usuário perfeita e onipresente. À medida que a automação continua a revolucionar a indústria tecnológica, plataformas como Applitools e AppMaster estão na vanguarda, oferecendo soluções versáteis no-code para apoiar o desenvolvimento e testes rápidos e robustos de aplicações.