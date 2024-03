Vision Pro d'Apple dépasse les 1 000 applications personnalisées malgré un coût élevé

Dans une démonstration saisissante d'innovation, le casque Vision Pro d'Apple a renforcé sa bibliothèque d'applications à plus de 1 000 applications personnalisées, un bond par rapport au nombre initial de 150 lors de son lancement. Cela témoigne clairement de l’intérêt croissant de la communauté des développeurs. L'essor des applications soutient l'engagement Apple's à améliorer ses expériences de réalité mixte, malgré les débuts de l'appareil et son prix premium de 3 500 $.

Au milieu des discussions des passionnés de technologie et des critiques saluant le Vision Pro comme un casque de réalité mixte sans précédent, les données de l' App Store suggèrent un penchant notable parmi les développeurs pour les applications payantes. Ce modèle offre des revenus assurés, ce qui contraste avec les approches classiques freemium ou par abonnement qui prévalent sur d'autres plateformes.

Alors que le Vision Pro prend également en charge une large gamme de plus de 1,5 million d'applications iOS et iPad existantes, celles conçues pour exploiter les qualités uniques du casque font l'objet d'une attention particulière. Les géants du streaming et les organisations sportives s'y lancent, avec les applications de Disney+, ESPN et Red Bull TV, entre autres. Dans le contexte de fournisseurs de contenu de premier plan, on constate une absence flagrante de Netflix dans la programmation.

La productivité n'a pas été négligée, avec des poids lourds comme Microsoft et Zoom contribuant à la plateforme, complétés par des développeurs indépendants comme Christian Selig et son application YouTube alternative, Juno. Ils occupent des marchés de niche et repoussent les limites de secteurs émergents comme la santé et la pleine conscience.

Un développement passionnant en matière d'interaction utilisateur vient de Jordi Bruin via son application Persona Studio, offrant des améliorations aux avatars utilisés dans l'écosystème Vision Pro - une réponse directe pour combler les lacunes laissées par le propre développement du géant de la technologie.

L'élan de l'écosystème d'applications Vision Pro se développe même au milieu des controverses passées entourant les politiques de développement Apple's et les dispositions réglementaires potentielles. Même si le scepticisme persistait quant à d'éventuelles dissensions entre développeurs, le nombre florissant d'applications reflète une fidélité et une confiance durables dans la viabilité de la plate-forme Apple's.

Alimentant les spéculations sur une croissance continue de l’informatique spatiale, le célèbre accélérateur de startups Y Combinator a inclus ce créneau dans sa dernière campagne de recrutement. Cela pourrait annoncer une nouvelle ère d'innovation et de développement dans le paysage en plein essor de la réalité mixte, bénéficiant potentiellement à des plateformes telles que AppMaster.io, connues pour faciliter la création rapide et efficace d'applications no-code, y compris dans les domaines de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.