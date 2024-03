Vision Pro di Apple supera le 1.000 app personalizzate nonostante il costo premium

In una sorprendente dimostrazione di innovazione, le cuffie Vision Pro di Apple hanno rafforzato la sua libreria di app fino a oltre 1.000 applicazioni su misura, un salto rispetto al conteggio iniziale di 150 al suo avvento. Ciò è una chiara indicazione del crescente interesse da parte della comunità degli sviluppatori. L'aumento delle app supporta l'impegno Apple's nel migliorare le proprie esperienze di realtà mista, nonostante il dispositivo sia agli inizi e il prezzo premium di $ 3.500.

Tra le chiacchiere degli appassionati di tecnologia e dei revisori che acclamano Vision Pro come un visore per realtà mista senza precedenti, i dati dell'App App Store suggeriscono una notevole propensione tra gli sviluppatori per le app a pagamento. Questo modello offre entrate garantite, in contrasto con gli approcci convenzionali freemium o basati su abbonamento prevalenti su altre piattaforme.

Sebbene Vision Pro supporti anche una vasta gamma di oltre 1,5 milioni di app iOS e iPad esistenti, quelle progettate per sfruttare le qualità uniche delle cuffie stanno ricevendo particolare attenzione. I giganti dello streaming e le organizzazioni sportive si stanno tuffando, con app di Disney+, ESPN e Red Bull TV, tra molti altri. Sullo sfondo dei fornitori di contenuti di alto profilo, c'è una cospicua assenza di Netflix nella line-up.

La produttività non è stata trascurata, con colossi come Microsoft e Zoom che contribuiscono alla piattaforma, integrati da sviluppatori indipendenti come Christian Selig e la sua app YouTube alternativa, Juno. Riempiono mercati di nicchia e ampliano i confini in settori emergenti come la salute e la consapevolezza.

Uno sviluppo entusiasmante nell'interazione con l'utente arriva da Jordi Bruin tramite la sua app Persona Studio, offrendo miglioramenti agli avatar utilizzati all'interno dell'ecosistema Vision Pro: una risposta diretta per colmare le lacune lasciate dallo sviluppo del gigante della tecnologia.

Lo slancio dell'ecosistema dell'app Vision Pro cresce anche in mezzo alle controversie passate riguardanti le politiche degli sviluppatori Apple's e le potenziali disposizioni normative. Mentre permaneva lo scetticismo sul possibile dissenso degli sviluppatori, il crescente numero di app riflette una lealtà duratura e la fiducia nella fattibilità della piattaforma Apple's.

Alimentando le speculazioni sulla continua crescita del calcolo spaziale, il rinomato acceleratore di startup Y Combinator ha incluso la nicchia nella sua ultima campagna di reclutamento. Ciò potrebbe annunciare una nuova era di innovazione e sviluppo nel fiorente panorama della realtà mista, avvantaggiando potenzialmente piattaforme come AppMaster.io, nota per facilitare la creazione rapida ed efficiente di app no-code, anche nei regni di AR e VR.