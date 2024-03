Apple's Vision Pro overschrijdt 1.000 op maat gemaakte apps ondanks premiumkosten

Als opvallend staaltje innovatie heeft Vision Pro -headset van Apple zijn app-bibliotheek uitgebreid tot meer dan 1.000 op maat gemaakte applicaties, een sprong ten opzichte van de aanvankelijke telling van 150 bij zijn komst. Dit is een duidelijke indicatie van de groeiende belangstelling van de ontwikkelaarsgemeenschap. De toename van het aantal apps ondersteunt Apple's toewijding om hun mixed reality-ervaringen te verbeteren, ondanks de kinderschoenen en de premiumprijs van $ 3.500.

Te midden van het gepraat van tech-enthousiastelingen en recensenten die de Vision Pro prijzen als een ongeëvenaarde mixed reality-headset, duiden gegevens uit de App Store op een opmerkelijke voorliefde onder ontwikkelaars voor betaalde apps. Dit model biedt gegarandeerde inkomsten, wat in contrast staat met de conventionele freemium- of abonnementsgebaseerde benaderingen die op andere platforms voorkomen.

Hoewel de Vision Pro ook een uitgebreid assortiment van meer dan 1,5 miljoen bestaande iOS- en iPad-apps ondersteunt, krijgen de apps die zijn ontworpen om de unieke kwaliteiten van de headset te benutten bijzondere aandacht. Streaminggiganten en sportorganisaties duiken erin, met apps van onder meer Disney+, ESPN en Red Bull TV. Tegen de achtergrond van spraakmakende contentproviders is er een opvallende afwezigheid van Netflix in de line-up.

De productiviteit is niet verwaarloosd: zwaargewichten als Microsoft en Zoom dragen bij aan het platform, aangevuld met onafhankelijke ontwikkelaars als Christian Selig en zijn alternatieve YouTube app Juno. Ze vullen nichemarkten en verleggen de grenzen in opkomende sectoren als gezondheid en mindfulness.

Een opwindende ontwikkeling op het gebied van gebruikersinteractie komt van Jordi Bruin via zijn Persona Studio app, die verbeteringen biedt aan de avatars die worden gebruikt binnen het Vision Pro ecosysteem – een directe reactie op het opvullen van gaten die zijn achtergelaten door de eigen ontwikkeling van de technologiegigant.

Het momentum van het Vision Pro -app-ecosysteem groeit zelfs te midden van controverses uit het verleden rond het ontwikkelaarsbeleid Apple's en mogelijke regelgeving. Hoewel er scepsis bleef bestaan ​​over mogelijke onenigheid onder ontwikkelaars, weerspiegelt het bloeiende aantal apps de blijvende loyaliteit en het geloof in de levensvatbaarheid van het Apple's platform.

De bekende startup-versneller Y Combinator, die de speculatie over aanhoudende groei in ruimtelijke informatica aanwakkert, heeft deze niche opgenomen in zijn nieuwste wervingscampagne. Dit zou een nieuw tijdperk van innovatie en ontwikkeling kunnen inluiden binnen het snelgroeiende mixed reality-landschap, waar mogelijk platforms als AppMaster.io van kunnen profiteren, bekend om het faciliteren van snelle en efficiënte app-creatie no-code, ook op het gebied van AR en VR.