يتجاوز تطبيق Vision Pro من Apple 1000 تطبيق مخصص على الرغم من التكلفة المميزة

في عرض مذهل للابتكار، عززت سماعة الرأس Vision Pro من Apple مكتبة تطبيقاتها لتشمل أكثر من 1000 تطبيق مخصص، وهي قفزة من العدد الأولي البالغ 150 تطبيقًا عند ظهورها. ويأتي هذا كمؤشر واضح على الاهتمام المتزايد من مجتمع المطورين. تدعم الزيادة الكبيرة في التطبيقات التزام Apple's بتعزيز تجارب الواقع المختلط، على الرغم من حداثة الجهاز وسعره المتميز البالغ 3500 دولار.

وسط أحاديث المتحمسين للتكنولوجيا والمراجعين الذين يشيدون بسماعة Vision Pro باعتبارها سماعة رأس للواقع المختلط لا مثيل لها، تشير البيانات من App Store إلى ميل جدير بالملاحظة بين المطورين للتطبيقات المدفوعة. يقدم هذا النموذج إيرادات مضمونة، وهو ما يتناقض مع الأساليب التقليدية المعتمدة على الفريميوم أو الاشتراكات السائدة على المنصات الأخرى.

في حين أن Vision Pro يدعم أيضًا نطاقًا واسعًا يضم أكثر من 1.5 مليون تطبيق موجود على iOS وiPad، فإن تلك التطبيقات المصممة لاستغلال الصفات الفريدة لسماعات الرأس تحظى باهتمام خاص. يغوص عمالقة البث المباشر والمنظمات الرياضية، من خلال تطبيقات من Disney+ و ESPN و Red Bull TV ، من بين العديد من التطبيقات الأخرى. على خلفية موفري المحتوى البارزين، هناك غياب واضح لـ Netflix في التشكيلة.

ولم يتم إهمال الإنتاجية، حيث ساهمت شركات ذات ثقل مثل Microsoft Zoom في المنصة، بالإضافة إلى مطورين مستقلين مثل كريستيان سيليج وتطبيقه البديل YouTube ، Juno. إنهم يملأون الأسواق المتخصصة ويدفعون الحدود في القطاعات الناشئة مثل الصحة والوعي الذهني.

يأتي تطور مثير في تفاعل المستخدم من Jordi Bruin عبر تطبيقه Persona Studio ، حيث يقدم تحسينات على الصور الرمزية المستخدمة داخل نظام Vision Pro البيئي - استجابة مباشرة لملء الفجوات التي خلفها التطوير الخاص بعملاق التكنولوجيا.

ينمو زخم النظام البيئي لتطبيق Vision Pro حتى وسط الخلافات السابقة المحيطة بسياسات مطوري Apple's والتصرفات التنظيمية المحتملة. وبينما استمرت الشكوك حول انشقاق محتمل بين المطورين، فإن عدد التطبيقات المزدهر يعكس الولاء الدائم والإيمان بقدرة منصة Apple's على البقاء.

من خلال تأجيج التكهنات باستمرار النمو في الحوسبة المكانية، قامت شركة تسريع بدء التشغيل الشهيرة Y Combinator بإدراج هذا المجال في أحدث حملة توظيف لها. قد يبشر هذا بعصر جديد من الابتكار والتطوير في مشهد الواقع المختلط المزدهر، مما قد يفيد منصات مثل AppMaster.io، المعروفة بتسهيل إنشاء تطبيقات سريعة وفعالة no-code ، بما في ذلك في مجالات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.