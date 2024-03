Vision Pro da Apple ultrapassa 1.000 aplicativos personalizados, apesar do custo premium

Em uma impressionante demonstração de inovação, o headset Vision Pro da Apple ampliou sua biblioteca de aplicativos para mais de 1.000 aplicativos personalizados, um salto em relação à contagem inicial de 150 em seu lançamento. Isto é uma indicação clara do crescente interesse da comunidade de desenvolvedores. O aumento no número de aplicativos apoia o compromisso Apple's de aprimorar suas experiências de realidade mista, apesar da infância do dispositivo e do preço premium de US$ 3.500.

Em meio à conversa de entusiastas e críticos de tecnologia que aclamam o Vision Pro como um fone de ouvido de realidade mista incomparável, os dados da App Store sugerem uma tendência notável entre os desenvolvedores por aplicativos pagos. Este modelo oferece receita garantida, o que contrasta com as abordagens convencionais freemium ou baseadas em assinatura predominantes em outras plataformas.

Embora o Vision Pro também suporte uma ampla gama de mais de 1,5 milhão de aplicativos iOS e iPad existentes, aqueles projetados para explorar as qualidades exclusivas do fone de ouvido estão recebendo atenção especial. Gigantes do streaming e organizações esportivas estão mergulhando nisso, com aplicativos da Disney+, ESPN e Red Bull TV, entre muitos outros. Tendo como pano de fundo provedores de conteúdo de alto nível, há uma ausência notável da Netflix na programação.

A produtividade não foi negligenciada, com pesos pesados ​​como Microsoft e Zoom contribuindo para a plataforma, complementados por desenvolvedores independentes como Christian Selig e seu aplicativo alternativo YouTube, Juno. Eles preenchem nichos de mercado e ampliam os limites em setores emergentes como saúde e mindfulness.

Um desenvolvimento interessante na interação do usuário vem de Jordi Bruin por meio de seu aplicativo Persona Studio, oferecendo melhorias aos avatares usados ​​no ecossistema Vision Pro – uma resposta direta para preencher lacunas deixadas pelo próprio desenvolvimento do gigante da tecnologia.

O impulso do ecossistema de aplicativos Vision Pro cresce mesmo em meio a controvérsias anteriores em torno das políticas de desenvolvedores Apple's e possíveis disposições regulatórias. Embora persistisse o ceticismo sobre uma possível dissensão dos desenvolvedores, o crescente número de aplicativos reflete a lealdade duradoura e a crença na viabilidade da plataforma Apple's.

Alimentando a especulação sobre o crescimento contínuo da computação espacial, a renomada aceleradora de startups Y Combinator incluiu o nicho em sua mais recente campanha de recrutamento. Isso pode anunciar uma nova era de inovação e desenvolvimento no crescente cenário de realidade mista, beneficiando potencialmente plataformas como AppMaster.io, conhecida por facilitar a criação rápida e eficiente de aplicativos no-code, inclusive nos domínios de AR e VR.