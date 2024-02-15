Количество специализированных приложений Apple Vision Pro превышает 1000, несмотря на премиальную стоимость

Ярким примером инноваций является то, что гарнитура Apple Vision Pro пополнила свою библиотеку приложений более чем 1000 специализированными приложениями, что является скачком по сравнению с первоначальным количеством в 150 на момент ее появления. Это явный признак растущего интереса со стороны сообщества разработчиков. Рост количества приложений поддерживает стремление Apple's улучшить возможности смешанной реальности, несмотря на то, что устройство находится в зачаточном состоянии и его премиальная цена составляет 3500 долларов.

На фоне болтовни технических энтузиастов и обозревателей, восхваляющих Vision Pro как беспрецедентную гарнитуру смешанной реальности, данные из App Store свидетельствуют о заметной склонности разработчиков к платным приложениям. Эта модель предлагает гарантированный доход, что контрастирует с традиционными подходами Freemium или подпиской, распространенными на других платформах.

Хотя Vision Pro также поддерживает более 1,5 миллионов существующих приложений для iOS и iPad, особое внимание уделяется приложениям, разработанным с учетом уникальных качеств гарнитуры. Гиганты потокового вещания и спортивные организации активно используют приложения Disney+, ESPN, Red Bull TV и многих других. На фоне крупных контент-провайдеров бросается в глаза отсутствие Netflix в линейке.

Производительность не осталась без внимания: в платформу вносят свой вклад такие тяжеловесы, как Microsoft и Zoom, а также независимые разработчики, такие как Кристиан Селиг и его альтернативное приложение YouTube Juno. Они заполняют нишевые рынки и раздвигают границы в таких развивающихся секторах, как здравоохранение и осознанность.

Захватывающая разработка в области взаимодействия с пользователем была реализована Джорди Брюином через его приложение Persona Studio, предлагающее улучшения аватаров, используемых в экосистеме Vision Pro, — прямой ответ на заполнение пробелов, оставленных собственными разработками технологического гиганта.

Импульс экосистемы приложений Vision Pro растет даже на фоне прошлых разногласий вокруг политики Apple's разработчиков и потенциальных решений регулирующих органов. Хотя скептицизм по поводу возможных разногласий среди разработчиков сохранялся, растущее количество приложений отражает устойчивую лояльность и веру в жизнеспособность платформы Apple's.

Подпитывая слухи о продолжающемся росте пространственных вычислений, известный стартап-акселератор Y Combinator включил эту нишу в свою последнюю кампанию по набору персонала. Это может ознаменовать новую эру инноваций и разработок в растущей среде смешанной реальности, что потенциально принесет пользу таким платформам, как AppMaster.io, известному тем, что способствует быстрому и эффективному созданию приложений no-code, в том числе в сферах AR и VR.