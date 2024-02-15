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Apple Vision Pro, Yüksek Maliyete Rağmen 1.000 Özel Uygulamayı Aşıyor

Şub 15, 2024
Apple Vision Pro, Yüksek Maliyete Rağmen 1.000 Özel Uygulamayı Aşıyor

Çarpıcı bir yenilik sergileyen Apple'ın Vision Pro kulaklığı, uygulama kitaplığını 1.000'den fazla özel uygulamayla güçlendirdi; bu, ilk sayım olan 150'den bir sıçrama oldu. Bu, geliştirici topluluğunun artan ilgisinin açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamalardaki artış, cihazın başlangıç ​​aşamasına ve 3.500 ABD doları seviyesindeki premium fiyatına rağmen, Apple's karma gerçeklik deneyimlerini geliştirme konusundaki kararlılığını destekliyor.

Vision Pro benzersiz bir karma gerçeklik kulaklığı olarak selamlayan teknoloji meraklıları ve eleştirmenlerin konuşmaları arasında, App Store alınan veriler, geliştiriciler arasında ücretli uygulamalara yönelik kayda değer bir tutku olduğunu gösteriyor. Bu model, diğer platformlarda yaygın olan geleneksel ücretsiz veya aboneliğe dayalı yaklaşımların aksine, garantili gelir sunar.

Vision Pro ayrıca 1,5 milyondan fazla mevcut iOS ve iPad uygulamasını içeren geniş bir yelpazeyi desteklerken, kulaklığın benzersiz özelliklerinden yararlanmak üzere tasarlanan uygulamalar özellikle ilgi görüyor. Yayın devleri ve spor organizasyonları, diğerlerinin yanı sıra Disney+, ESPN ve Red Bull TV uygulamalarıyla dalıyor. Yüksek profilli içerik sağlayıcıların arka planında, dizide Netflix bariz bir eksikliği var.

Microsoft ve Zoom gibi ağır topların platforma katkıda bulunması ve Christian Selig ve onun alternatif YouTube uygulaması Juno gibi bağımsız geliştiricilerin desteklenmesiyle üretkenlik ihmal edilmedi. Niş pazarları dolduruyorlar ve sağlık ve farkındalık gibi yeni gelişen sektörlerde sınırları zorluyorlar.

Kullanıcı etkileşiminde heyecan verici bir gelişme, Jordi Bruin'den Persona Studio uygulaması aracılığıyla geliyor ve Vision Pro ekosisteminde kullanılan avatarlarda iyileştirmeler sunuyor; teknoloji devinin kendi gelişiminin bıraktığı boşlukları doldurmaya yönelik doğrudan bir yanıt.

Vision Pro uygulama ekosisteminin ivmesi Apple's geliştirici politikaları ve potansiyel düzenleme düzenlemeleriyle ilgili geçmiş tartışmaların ortasında bile büyüyor. Olası geliştirici anlaşmazlığı konusunda şüpheler devam ederken, artan uygulama sayısı, Apple's platformunun sürdürülebilirliğine olan bağlılığı ve inancı yansıtıyor.

Uzamsal hesaplamada sürekli büyüme spekülasyonunu körükleyen ünlü startup hızlandırıcı Y Combinator, bu nişi en son işe alım kampanyasına dahil etti. Bu, AR ve VR alanları da dahil olmak üzere hızlı ve verimli no-code uygulama oluşturmayı kolaylaştırmasıyla bilinen AppMaster.io gibi platformlardan potansiyel olarak faydalanarak, gelişen karma gerçeklik ortamında yeni bir inovasyon ve gelişme çağının habercisi olabilir.

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