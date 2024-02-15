尽管成本高昂，Apple 的 Vision Pro 定制应用程序仍超过 1,000 个

Apple 的Vision Pro耳机展示了引人注目的创新，其应用程序库已增加到超过 1,000 个定制应用程序，比问世时最初的 150 个应用程序有了飞跃。这清楚地表明开发者社区的兴趣日益浓厚。尽管该设备还处于起步阶段且定价高达 3,500 美元，但应用程序Apple's增强混合现实体验的承诺。

在科技爱好者和评论家纷纷称赞Vision Pro是一款无与伦比的混合现实耳机的同时，来自App Store数据表明，开发人员对付费应用程序有着显着的偏好。这种模式提供了有保证的收入，这与其他平台上流行的传统免费增值或基于订阅的方法形成鲜明对比。

虽然Vision Pro还支持超过 150 万种现有 iOS 和 iPad 应用程序，但那些旨在利用耳机独特品质的应用程序受到了特别关注。流媒体巨头和体育组织纷纷涉足，其中包括Disney+ 、 ESPN和Red Bull TV等应用程序。在内容提供商备受瞩目的背景下， Netflix的身影明显缺席。

生产力并没有被忽视， Microsoft和Zoom重量级公司为该平台做出了贡献，并由 Christian Selig 等独立开发者及其替代YouTube应用程序Juno进行补充。它们填补了利基市场并突破了健康和正念等新兴领域的界限。

Jordi Bruin 通过他的Persona Studio应用程序在用户交互方面取得了令人兴奋的进展，为Vision Pro生态系统中使用的化身提供了增强功能 - 这是填补这家科技巨头自身开发留下的空白的直接回应。

即使过去围绕Apple's开发者政策和潜在监管处置存在争议， Vision Pro应用生态系统的势头仍在增长。尽管对开发者之间可能存在的分歧仍持怀疑态度，但蓬勃发展的应用程序数量反映出人们对Apple's平台的持久忠诚和信心。

著名的初创加速器Y Combinator在其最新的招聘活动中纳入了这一利基市场，这引发了人们对空间计算持续增长的猜测。这可能预示着蓬勃发展的混合现实领域的创新和发展的新时代，可能有利于AppMaster.io 等平台，该平台以促进快速高效的no-code应用程序创建而闻名，包括在 AR 和 VR 领域。