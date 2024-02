Apple s'attaque à la loi européenne sur les marchés numériques avec la refonte d'iOS, Safari et de l'App Store

Dans le cadre d'un développement historique, Apple a dévoilé des changements radicaux dans son écosystème, notamment des modifications apportées à iOS, Safari et l' App Store, pour s'aligner sur la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne. Cette transformation englobe une suite remarquable de plus de 600 API, des analyses d'applications raffinées, une prise en charge étendue des moteurs de navigateur tiers et diverses nouvelles modalités de traitement et de distribution des paiements d'applications sur les appareils iOS, le tout méticuleusement conçu pour préserver la marque d'excellence et d'excellence d' Apple. fiabilité.

Comme détaillé dans le billet de blog complet d' Apple, ces modifications visent à respecter leur engagement en matière de qualité et de sécurité, tout en s'adaptant au nouveau cadre réglementaire de l'UE. Cette adaptation réglementaire a suscité des débats sur une éventuelle augmentation des menaces, notamment les logiciels malveillants et les violations de la vie privée. En réponse, Apple intègre des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que la validation notariée des applications iOS, une autorisation stricte du développeur et des divulgations transparentes concernant les alternatives de paiement non traditionnelles. Malgré ces mesures renforcées, le géant de la technologie admet que de nouveaux risques sont un sous-produit inévitable de ces changements de régime.

Pour les développeurs désireux de tirer parti de ces nouvelles flexibilités, les portes de l'innovation ont été ouvertes via la dernière version bêta d'iOS 17.4, qui peut être explorée en préparation de la sortie à grande échelle prévue pour mars 2024 dans les 27 États souverains de l'UE. Apple Fellow Phil Schiller souligne que les développeurs sont libres d'adopter ou de contourner ces nouvelles voies, en restant liés aux conditions existantes s'ils le souhaitent.

Ces améliorations à venir incluent des cadres visant à favoriser des marchés d'applications alternatifs, accordant aux développeurs la souveraineté sur la distribution et les mises à jour des applications. De même, dans le domaine de la navigation mobile, les développeurs ont désormais accès à des API prenant en charge un large éventail de moteurs de navigateur, brisant ainsi l'exclusivité de WebKit et ouvrant la voie à des expériences de navigation dans les applications plus robustes.

De plus, pour garantir une intégration transparente avec les fonctionnalités iPhone et iOS, Apple inaugure un portail d'interopérabilité où les développeurs peuvent demander une compatibilité améliorée. Faisant écho à la proclamation de la Commission européenne, Apple divulgue également des mises à jour conformes au DMA concernant les paiements sans contact, mettant en avant de nouvelles API qui exploitent les technologies NFC et offrent aux utilisateurs de l'Espace économique européen des options alternatives pour les paiements sans contact.

Être témoin du pivot d' Apple pour se conformer aux principes du DMA, qui incluent la redéfinition des expériences d'utilisateur et de développement tout en protégeant les données et la confidentialité, est un excellent exemple d'adaptabilité face aux évolutions réglementaires. Ce changement marque une évolution vers une plus grande diversification du marché numérique, où des plateformes innovantes comme AppMaster , avec son approche no-code, pourraient aider les développeurs en accélérant la création d'applications dans un contexte de nouvelles réglementations.

En effet, la sphère du développement est en effervescence alors que la réponse stratégique d' Apple au DMA devient une réalité, insufflant au paysage technologique européen un esprit de conformité et d'innovation – caractéristiques d'une industrie centrée sur le client.