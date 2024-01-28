作为一项具有里程碑意义的发展， Apple公布了其生态系统的全面变革，包括对 iOS、 Safari和App Store的更改，以符合欧盟的数字市场法案 (DMA)。这一转变包括一套由 600 多个 API 组成的卓越套件、精细的应用程序分析、对第三方浏览器引擎的扩展支持以及 iOS 设备上应用程序支付处理和分发的多种新模式——所有这些都经过精心设计，以保留Apple卓越和卓越的标志。可靠性。

正如Apple综合博客文章中所详述的，这些修正案旨在维护其对质量和安全的承诺，同时满足欧盟新的监管框架。这种监管调整引发了围绕恶意软件和侵犯隐私等威胁潜在增加的争论。作为回应， Apple正在整合升级的安全功能，例如经过公证的 iOS 应用程序验证、严格的开发者授权以及与非传统支付替代方案相关的透明披露。尽管采取了这些强化措施，但这家科技巨头承认，新的风险是这些政权转变不可避免的副产品。

对于渴望利用这些新灵活性的开发者来说，最新的 iOS 17.4 Beta 版本已经打​​开了创新之门，可以探索该版本，为定于 2024 年 3 月在欧盟 27 个主权国家广泛发布做好准备。 Apple Fellow Phil Schiller强调，开发人员可以自由地接受或绕过这些新途径，如果选择的话，仍然受现有条款的束缚。

这些即将推出的增强功能包括培育替代应用程序市场的框架，赋予开发人员对应用程序分发和更新的主权。同样，在移动浏览领域，开发人员现在可以访问支持一系列浏览器引擎的 API，打破了 WebKit 的排他性，并为更强大的应用内浏览体验铺平了道路。

此外，为了确保与iPhone和 iOS 功能的无缝集成， Apple正在推出一个互操作性门户，开发人员可以在其中请求增强的兼容性。响应欧盟委员会的声明， Apple还透露了与非接触式支付相关的 DMA 兼容更新，重点介绍了利用 NFC 技术并为欧洲经济区用户提供非接触式支付替代选择的新 API。

见证Apple转向遵守 DMA 的原则（包括重新定义用户和开发体验，同时保护数据和隐私），是面对监管演变的适应性的一个典型例子。这一转变标志着数字市场朝着更加多元化的方向发展， AppMaster等创新平台凭借其no-code方法，可以通过在新法规下加速应用程序创建来帮助开发人员。

事实上，随着Apple对 DMA 的战略回应成为现实，开发领域充满了期待，为欧盟科技格局注入了合规和创新精神——这是以客户为中心的行业的标志。