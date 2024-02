Apple affronta il Digital Markets Act dell'UE rinnovando iOS, Safari e App Store

In uno sviluppo epocale, Apple ha svelato cambiamenti radicali nel suo ecosistema, comprese modifiche a iOS, Safari e App Store, per allinearsi al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea. Questa trasformazione comprende una straordinaria suite di oltre 600 API, analisi perfezionate delle app, supporto esteso per motori browser di terze parti e diverse nuove modalità per l'elaborazione e la distribuzione dei pagamenti delle app sui dispositivi iOS, il tutto meticolosamente realizzato per preservare il marchio di eccellenza e la garanzia di eccellenza di Apple. affidabilità.

Come dettagliato nell'esauriente post sul blog di Apple, questi emendamenti mirano a sostenere il loro impegno per la qualità e la sicurezza, ruotando contemporaneamente per soddisfare il nuovo quadro normativo dell'UE. Questo adattamento normativo ha stimolato il dibattito sul potenziale aumento delle minacce, tra cui malware e violazioni della privacy. In risposta, Apple sta incorporando funzionalità di sicurezza migliorate, come la convalida autenticata delle app iOS, un’autorizzazione rigorosa per gli sviluppatori e informative trasparenti relative alle alternative di pagamento non tradizionali. Nonostante queste misure rafforzate, il colosso della tecnologia ammette che i nuovi rischi sono un sottoprodotto inevitabile di questi cambiamenti di regime.

Per gli sviluppatori desiderosi di sfruttare queste ritrovate flessibilità, le porte all'innovazione sono state spalancate tramite l'ultima versione beta di iOS 17.4, che può essere esplorata in preparazione del rilascio su vasta scala previsto per marzo 2024 nei 27 stati sovrani dell'UE. Apple Fellow Phil Schiller sottolinea che gli sviluppatori sono liberi di abbracciare o aggirare queste nuove strade, rimanendo vincolati ai termini esistenti se lo desiderano.

Questi futuri miglioramenti includono framework per promuovere mercati di app alternativi, garantendo agli sviluppatori la sovranità sulla distribuzione e sugli aggiornamenti delle app. Allo stesso modo, nell’arena della navigazione mobile, gli sviluppatori ora hanno accesso alle API che supportano una gamma di motori browser, rompendo l’esclusività di WebKit e aprendo la strada a esperienze di navigazione in-app più solide.

Inoltre, per garantire una perfetta integrazione con le funzionalità di iPhone e iOS, Apple sta inaugurando un portale di interoperabilità in cui gli sviluppatori possono richiedere una compatibilità migliorata. Facendo eco alla proclamazione della Commissione Europea, Apple divulga anche aggiornamenti conformi al DMA relativi ai pagamenti contactless, evidenziando nuove API che sfruttano le tecnologie NFC e forniscono agli utenti nello Spazio Economico Europeo opzioni alternative per i pagamenti contactless.

Assistere alla svolta di Apple nel conformarsi ai principi del DMA, che includono la ridefinizione delle esperienze utente e di sviluppo salvaguardando al contempo i dati e la privacy, è un ottimo esempio di adattabilità di fronte alle evoluzioni normative. Questo cambiamento segnala un passaggio verso una maggiore diversificazione nel mercato digitale, dove piattaforme innovative come AppMaster , con il suo approccio no-code, potrebbero aiutare gli sviluppatori accelerando la creazione di app in mezzo alle nuove normative.

In effetti, la sfera dello sviluppo è in fermento mentre la risposta strategica di Apple alla DMA diventa realtà, infondendo nel panorama tecnologico dell’UE uno spirito di conformità e innovazione – tratti distintivi di un settore incentrato sul cliente.