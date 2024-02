Apple pakt de EU-wet op de digitale markten aan met een vernieuwing van iOS, Safari en App Store

In een baanbrekende ontwikkeling heeft Apple ingrijpende veranderingen in zijn hele ecosysteem onthuld, waaronder wijzigingen aan iOS, Safari en de App Store, om in lijn te komen met de Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie. Deze transformatie omvat een opmerkelijke suite van meer dan 600 API's, verfijnde app-analyses, uitgebreide ondersteuning voor browser-engines van derden en diverse nieuwe modaliteiten voor de verwerking en distributie van app-betalingen op iOS-apparaten - allemaal zorgvuldig ontworpen om Apple 's kenmerk van uitmuntendheid en kwaliteit te behouden. betrouwbaarheid.

Zoals uiteengezet in de uitgebreide blogpost van Apple, zijn deze wijzigingen bedoeld om hun toewijding aan kwaliteit en veiligheid hoog te houden, terwijl ze tegelijkertijd tegemoetkomen aan het nieuwe regelgevingskader van de EU. Deze aanpassing van de regelgeving heeft geleid tot discussies over mogelijke toenames in bedreigingen, waaronder malware en privacyschendingen. Als reactie daarop integreert Apple verbeterde beveiligingsfuncties, zoals notariële validatie van iOS-apps, strenge ontwikkelaarsautorisatie en transparante openbaarmakingen met betrekking tot niet-traditionele betalingsalternatieven. Ondanks deze versterkte maatregelen geeft de technologiegigant toe dat nieuwe risico’s een onvermijdelijk bijproduct zijn van deze regimeverschuivingen.

Voor ontwikkelaars die deze nieuwe flexibiliteit graag willen benutten, zijn de deuren naar innovatie opengegooid via de nieuwste bètaversie van iOS 17.4, die kan worden verkend ter voorbereiding op de brede release die gepland staat voor maart 2024 in de 27 soevereine staten van de EU. Apple Fellow Phil Schiller benadrukt dat ontwikkelaars de vrijheid hebben om deze nieuwe wegen te omarmen of te omzeilen, en daarbij gebonden te blijven aan bestaande voorwaarden.

Deze komende verbeteringen omvatten raamwerken om alternatieve app-marktplaatsen te bevorderen, waardoor ontwikkelaars soevereiniteit krijgen over app-distributie en updates. Op dezelfde manier hebben ontwikkelaars op het gebied van mobiel browsen nu toegang tot API's die een spectrum aan browser-engines ondersteunen, waardoor de exclusiviteit van WebKit wordt doorbroken en de weg wordt vrijgemaakt voor robuustere in-app-browse-ervaringen.

Om naadloze integratie met iPhone en iOS-functies te garanderen, heeft Apple bovendien een interoperabiliteitsportaal geopend waar ontwikkelaars verbeterde compatibiliteit kunnen aanvragen. In navolging van de proclamatie van de Europese Commissie maakt Apple ook DMA-conforme updates bekend die relevant zijn voor contactloze betalingen, waarbij nieuwe API's onder de aandacht worden gebracht die NFC-technologieën benutten en gebruikers in de Europese Economische Ruimte alternatieve opties bieden voor contactloze betalingen.

Getuige zijn van de spil van Apple om te voldoen aan de principes van de DMA, waaronder het herdefiniëren van gebruikers- en ontwikkelingservaringen met behoud van gegevens en privacy, is een goed voorbeeld van aanpassingsvermogen in het licht van de ontwikkelingen op regelgevingsgebied. Deze verschuiving duidt op een beweging naar grotere diversificatie op de digitale markt, waar innovatieve platforms zoals AppMaster , met zijn no-code aanpak, ontwikkelaars zouden kunnen helpen door de creatie van apps te versnellen te midden van nieuwe regelgeving.

De ontwikkelingswereld gonst van de verwachting nu de strategische reactie van Apple op de DMA werkelijkheid wordt en het technologielandschap van de EU wordt doordrenkt met een geest van compliance en innovatie – kenmerken van een klantgerichte industrie.