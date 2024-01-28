تلتزم Apple بقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي من خلال تجديد iOS وSafari وApp Store

في تطور تاريخي، كشفت Apple عن تغييرات شاملة عبر نظامها البيئي، بما في ذلك تعديلات على iOS و Safari و App Store ، لتتماشى مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي. يشمل هذا التحول مجموعة رائعة تضم أكثر من 600 واجهة برمجة تطبيقات، وتحليلات محسنة للتطبيقات، ودعمًا موسعًا لمحركات متصفح الطرف الثالث، وطرقًا جديدة متنوعة لمعالجة دفع التطبيقات وتوزيعها على أجهزة iOS - وكلها مصممة بدقة للحفاظ على السمة المميزة لشركة Apple المتمثلة في التميز والتميز. مصداقية.

وكما هو مفصل في منشور مدونة Apple الشامل، تهدف هذه التعديلات إلى دعم التزامها بالجودة والأمان، مع التركيز في الوقت نفسه على تلبية الإطار التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا التكيف التنظيمي المناقشات حول الارتفاعات المحتملة في التهديدات بما في ذلك البرامج الضارة وانتهاكات الخصوصية. ردًا على ذلك، تقوم Apple بدمج ميزات أمان تمت ترقيتها، مثل التحقق من صحة تطبيق iOS الموثق، والترخيص الصارم للمطور، والإفصاحات الشفافة المتعلقة ببدائل الدفع غير التقليدية. وعلى الرغم من هذه التدابير المحصنة، فإن عملاق التكنولوجيا يعترف بأن المخاطر الجديدة هي نتيجة ثانوية لا مفر منها لهذه التحولات في الأنظمة.

بالنسبة للمطورين الحريصين على الاستفادة من هذه المرونة المكتشفة حديثًا، تم فتح أبواب الابتكار عبر أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 17.4، والذي يمكن استكشافه استعدادًا للإصدار الواسع المقرر إصداره في مارس 2024 عبر الدول الـ 27 ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي. يؤكد Apple Fellow Phil Schiller على أن المطورين لديهم الحرية في تبني هذه السبل الجديدة أو تجاوزها، مع البقاء مقيدين بالشروط الحالية إذا تم اختيارهم لذلك.

تتضمن هذه التحسينات القادمة أطر عمل لتعزيز أسواق التطبيقات البديلة، مما يمنح المطورين السيادة على توزيع التطبيقات وتحديثاتها. وبالمثل، في مجال تصفح الأجهزة المحمولة، أصبح لدى المطورين الآن إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات التي تدعم مجموعة من محركات المتصفح، مما يكسر حصرية WebKit ويمهد الطريق لتجارب تصفح أكثر قوة داخل التطبيق.

علاوة على ذلك، ولضمان التكامل السلس مع ميزات iPhone وiOS، تفتتح Apple بوابة للتشغيل البيني حيث يمكن للمطورين طلب توافق محسّن. تكرارًا لإعلان المفوضية الأوروبية، تكشف Apple أيضًا عن التحديثات المتوافقة مع DMA ذات الصلة بالمدفوعات غير التلامسية، وتسليط الضوء على واجهات برمجة التطبيقات الجديدة التي تسخر تقنيات NFC وتزود المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بخيارات بديلة للمدفوعات غير التلامسية.

إن مشاهدة محور Apple للامتثال لمبادئ DMA، والتي تتضمن إعادة تعريف تجارب المستخدم والتطوير مع حماية البيانات والخصوصية، يعد مثالًا رئيسيًا على القدرة على التكيف في مواجهة التطورات التنظيمية. ويشير هذا التحول إلى التحرك نحو مزيد من التنويع في السوق الرقمية، حيث يمكن للمنصات المبتكرة مثل AppMaster ، مع نهجها no-code ، أن تساعد المطورين من خلال تسريع إنشاء التطبيقات وسط لوائح جديدة.

في الواقع، أصبح مجال التطوير مليئًا بالترقب حيث أصبحت استجابة Apple الإستراتيجية لـ DMA حقيقة واقعة، مما أدى إلى غرس المشهد التكنولوجي في الاتحاد الأوروبي بروح الامتثال والابتكار - وهي السمات المميزة لصناعة تتمحور حول العملاء.