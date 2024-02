Apple przejmuje unijną ustawę o rynkach cyfrowych, wprowadzając zmiany w iOS, Safari i App Store

W ramach przełomowego wydarzenia Apple zaprezentowała gruntowne zmiany w swoim ekosystemie, w tym zmiany w iOS, Safari i App Store, w celu dostosowania do unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Ta transformacja obejmuje niezwykły zestaw ponad 600 interfejsów API, udoskonaloną analitykę aplikacji, rozszerzoną obsługę silników przeglądarek innych firm oraz różnorodne nowe sposoby przetwarzania i dystrybucji płatności za aplikacje na urządzeniach z systemem iOS – a wszystko to starannie opracowane, aby zachować znak rozpoznawczy Apple dotyczący doskonałości i niezawodność.

Jak szczegółowo opisano w obszernym poście na blogu Apple, zmiany te mają na celu podtrzymanie zaangażowania firmy Apple w jakość i bezpieczeństwo, a jednocześnie mają na celu spełnienie nowych ram regulacyjnych UE. To dostosowanie przepisów wywołało debaty na temat potencjalnego wzrostu zagrożeń, w tym złośliwego oprogramowania i naruszeń prywatności. W odpowiedzi Apple wprowadza ulepszone funkcje zabezpieczeń, takie jak notarialna weryfikacja aplikacji na iOS, rygorystyczne autoryzacje dla programistów i przejrzyste ujawnianie informacji na temat nietradycyjnych alternatyw płatności. Pomimo tych wzmocnionych środków gigant technologiczny przyznaje, że nowe zagrożenia są nieuniknionym produktem ubocznym zmian reżimu.

Przed programistami chcącymi wykorzystać nowo odkrytą elastyczność drzwi do innowacji otworzyły się szeroko dzięki najnowszej wersji beta systemu iOS 17.4, z którą można zapoznać się w ramach przygotowań do powszechnej wersji zaplanowanej na marzec 2024 r. w 27 suwerennych państwach UE. Apple Fellow Phil Schiller podkreśla, że ​​programiści mogą albo przyjąć, albo ominąć te nowe możliwości, pozostając przywiązanych do istniejących warunków, jeśli tak zdecydują.

Te nadchodzące ulepszenia obejmują platformy wspierające alternatywne rynki aplikacji, zapewniające programistom suwerenność w zakresie dystrybucji i aktualizacji aplikacji. Podobnie w przypadku przeglądania mobilnego programiści mają teraz dostęp do interfejsów API obsługujących spektrum silników przeglądarek, co przełamuje wyłączność WebKit i toruje drogę dla bardziej niezawodnych wrażeń z przeglądania w aplikacji.

Co więcej, aby zapewnić bezproblemową integrację z funkcjami iPhone i iOS, Apple uruchamia portal interoperacyjności, w którym programiści mogą poprosić o lepszą kompatybilność. Powtarzając oświadczenie Komisji Europejskiej, Apple publikuje także aktualizacje zgodne z DMA dotyczące płatności zbliżeniowych, zwracając uwagę na nowe interfejsy API wykorzystujące technologie NFC i zapewniające użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym alternatywne opcje płatności zbliżeniowych.

Obserwowanie, jak Apple dąży do przestrzegania założeń DMA, które obejmują przedefiniowanie doświadczeń użytkowników i programistów przy jednoczesnej ochronie danych i prywatności, jest doskonałym przykładem zdolności adaptacyjnych w obliczu zmian regulacyjnych. Ta zmiana sygnalizuje ruch w kierunku większej dywersyfikacji na rynku cyfrowym, gdzie innowacyjne platformy, takie jak AppMaster , oferujące podejście no-code, mogłyby pomóc programistom, przyspieszając tworzenie aplikacji w obliczu nowych przepisów.

Rzeczywiście, w sferze rozwoju aż roi się od oczekiwań, gdy strategiczna reakcja Apple na DMA stanie się rzeczywistością, wypełniając krajobraz technologiczny UE duchem zgodności i innowacji – cechami charakterystycznymi branży zorientowanej na klienta.