Apple assume a Lei de Mercados Digitais da UE com reformulação do iOS, Safari e App Store

Num desenvolvimento marcante, Apple revelou mudanças radicais em todo o seu ecossistema, incluindo alterações no iOS, Safari e App Store, para se alinhar com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da União Europeia. Essa transformação abrange um conjunto notável de mais de 600 APIs, análises refinadas de aplicativos, suporte expandido para mecanismos de navegador de terceiros e diversas novas modalidades para processamento e distribuição de pagamentos de aplicativos em dispositivos iOS – tudo meticulosamente elaborado para preservar a marca de excelência da Apple e confiabilidade.

Conforme detalhado na postagem abrangente do blog da Apple, essas alterações visam manter seu compromisso com a qualidade e a segurança, ao mesmo tempo em que se orientam para atender ao novo quadro regulatório da UE. Esta adaptação regulamentar estimulou debates sobre potenciais aumentos nas ameaças, incluindo malware e violações de privacidade. Em resposta, Apple está incorporando recursos de segurança atualizados, como validação autenticada de aplicativos iOS, autorização rigorosa do desenvolvedor e divulgações transparentes relativas a alternativas de pagamento não tradicionais. Apesar destas medidas fortalecidas, o gigante tecnológico admite que os novos riscos são um subproduto inevitável destas mudanças de regime.

Para os desenvolvedores ansiosos por aproveitar essas novas flexibilidades, as portas para a inovação foram abertas através da última versão beta do iOS 17.4, que pode ser explorada em preparação para o amplo lançamento previsto para março de 2024 nos 27 estados soberanos da UE. Apple Fellow Phil Schiller enfatiza que os desenvolvedores têm a liberdade de adotar ou ignorar esses novos caminhos, permanecendo vinculados aos termos existentes, se assim o desejarem.

Essas futuras melhorias incluem estruturas para promover mercados de aplicativos alternativos, garantindo aos desenvolvedores soberania sobre a distribuição e atualizações de aplicativos. Da mesma forma, na área de navegação móvel, os desenvolvedores agora têm acesso a APIs que suportam uma variedade de mecanismos de navegador, quebrando a exclusividade do WebKit e abrindo caminho para experiências de navegação no aplicativo mais robustas.

Além disso, para garantir uma integração perfeita com os recursos iPhone e iOS, Apple está inaugurando um portal de interoperabilidade onde os desenvolvedores podem solicitar compatibilidade aprimorada. Ecoando a proclamação da Comissão Europeia, Apple também divulga atualizações em conformidade com DMA pertinentes aos pagamentos sem contacto, destacando novas APIs que aproveitam as tecnologias NFC e fornecem aos utilizadores no Espaço Económico Europeu opções alternativas para pagamentos sem contacto.

Testemunhar o pivô da Apple para cumprir os princípios do DMA, que incluem a redefinição das experiências do usuário e do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que protege os dados e a privacidade, é um excelente exemplo de adaptabilidade diante das evoluções regulatórias. Esta mudança assinala um movimento no sentido de uma maior diversificação no mercado digital, onde plataformas inovadoras como o AppMaster , com a sua abordagem no-code, poderiam ajudar os programadores, acelerando a criação de aplicações no meio de novas regulamentações.

Na verdade, a esfera do desenvolvimento está repleta de expectativa à medida que a resposta estratégica da Apple ao DMA se torna uma realidade, infundindo no panorama tecnológico da UE um espírito de conformidade e inovação – características de uma indústria centrada no cliente.