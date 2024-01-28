Apple, iOS, Safari ve App Store Yenilemesiyle AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'nı Devraldı

Dönüm noktası niteliğindeki bir gelişmeyle Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla iOS, Safari ve App Store yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ekosisteminde kapsamlı değişiklikler yaptığını açıkladı. Bu dönüşüm, 600'den fazla API'den oluşan dikkat çekici bir paketi, geliştirilmiş uygulama analitiğini, üçüncü taraf tarayıcı motorları için genişletilmiş desteği ve iOS cihazlarda uygulama ödeme işleme ve dağıtımına yönelik çeşitli yeni yöntemleri kapsar; bunların tümü Apple mükemmellik damgasını korumak için titizlikle hazırlanmıştır ve güvenilirlik.

Apple kapsamlı blog yazısında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu değişiklikler kalite ve güvenliğe yönelik taahhütlerini sürdürmeyi amaçlarken aynı zamanda AB'nin yeni düzenleyici çerçevesine uyum sağlamayı da amaçlıyor. Bu düzenleme uyarlaması, kötü amaçlı yazılım ve gizlilik ihlalleri de dahil olmak üzere tehditlerdeki potansiyel artışlara ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Buna yanıt olarak Apple, noter tasdikli iOS uygulama doğrulaması, katı geliştirici yetkilendirmesi ve geleneksel olmayan ödeme alternatifleriyle ilgili şeffaf açıklamalar gibi yükseltilmiş güvenlik özelliklerini birleştiriyor. Bu güçlendirilmiş önlemlere rağmen teknoloji devi, yeni risklerin bu rejim değişikliklerinin kaçınılmaz bir yan ürünü olduğunu kabul ediyor.

Bu yeni keşfedilen esnekliklerden yararlanmak isteyen geliştiriciler için, AB'nin 27 egemen devletinde Mart 2024'te yayınlanması planlanan geniş sürüme hazırlık sırasında incelenebilecek en son iOS 17.4 beta sürümü aracılığıyla inovasyonun kapıları ardına kadar açıldı. Apple Fellow Phil Schiller geliştiricilerin bu yeni yolları benimseme veya atlama özgürlüğüne sahip olduklarını, eğer seçilirlerse mevcut şartlara bağlı kalabileceklerini vurguluyor.

Gelecekteki bu geliştirmeler, geliştiricilere uygulama dağıtımı ve güncellemeleri üzerinde egemenlik sağlayan, alternatif uygulama pazarlarını teşvik edecek çerçeveleri içeriyor. Benzer şekilde, mobil tarama alanında geliştiriciler artık çeşitli tarayıcı motorlarını destekleyen API'lere erişebiliyor, bu da WebKit'in ayrıcalıklılığını bozuyor ve daha sağlam uygulama içi tarama deneyimlerinin önünü açıyor.

Ayrıca Apple, iPhone ve iOS özellikleriyle kusursuz entegrasyonu sağlamak için geliştiricilerin gelişmiş uyumluluk talep edebilecekleri bir birlikte çalışabilirlik portalı açıyor. Avrupa Komisyonu'nun beyanını yineleyen Apple, aynı zamanda temassız ödemelerle ilgili DMA uyumlu güncellemeleri de açıklayarak, NFC teknolojilerinden yararlanan ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılara temassız ödemeler için alternatif seçenekler sunan yeni API'leri öne çıkarıyor.

Apple, verileri ve gizliliği korurken kullanıcı ve geliştirme deneyimlerini yeniden tanımlamayı da içeren DMA ilkelerine uyma yönündeki yönelimine tanık olmak, düzenleyici gelişmeler karşısında uyarlanabilirliğin en önemli örneğidir. Bu değişim, AppMaster gibi yenilikçi platformların, no-code yaklaşımıyla, yeni düzenlemelerin ortasında uygulama oluşturmayı hızlandırarak geliştiricilere yardımcı olabileceği dijital pazarda daha fazla çeşitliliğe doğru bir hareketin sinyalini veriyor.

Gerçekten de, Apple DMA'ya verdiği stratejik yanıtın gerçeğe dönüşmesi ve AB teknoloji ortamına müşteri odaklı bir sektörün ayırt edici özellikleri olan uyumluluk ve yenilikçilik ruhu aşılanmasıyla, geliştirme alanı beklentilerle dolup taşıyor.