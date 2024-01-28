Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Apple, iOS, Safari ve App Store Yenilemesiyle AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'nı Devraldı

Oca 28, 2024
Apple, iOS, Safari ve App Store Yenilemesiyle AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'nı Devraldı

Dönüm noktası niteliğindeki bir gelişmeyle Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla iOS, Safari ve App Store yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ekosisteminde kapsamlı değişiklikler yaptığını açıkladı. Bu dönüşüm, 600'den fazla API'den oluşan dikkat çekici bir paketi, geliştirilmiş uygulama analitiğini, üçüncü taraf tarayıcı motorları için genişletilmiş desteği ve iOS cihazlarda uygulama ödeme işleme ve dağıtımına yönelik çeşitli yeni yöntemleri kapsar; bunların tümü Apple mükemmellik damgasını korumak için titizlikle hazırlanmıştır ve güvenilirlik.

Apple kapsamlı blog yazısında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu değişiklikler kalite ve güvenliğe yönelik taahhütlerini sürdürmeyi amaçlarken aynı zamanda AB'nin yeni düzenleyici çerçevesine uyum sağlamayı da amaçlıyor. Bu düzenleme uyarlaması, kötü amaçlı yazılım ve gizlilik ihlalleri de dahil olmak üzere tehditlerdeki potansiyel artışlara ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Buna yanıt olarak Apple, noter tasdikli iOS uygulama doğrulaması, katı geliştirici yetkilendirmesi ve geleneksel olmayan ödeme alternatifleriyle ilgili şeffaf açıklamalar gibi yükseltilmiş güvenlik özelliklerini birleştiriyor. Bu güçlendirilmiş önlemlere rağmen teknoloji devi, yeni risklerin bu rejim değişikliklerinin kaçınılmaz bir yan ürünü olduğunu kabul ediyor.

Bu yeni keşfedilen esnekliklerden yararlanmak isteyen geliştiriciler için, AB'nin 27 egemen devletinde Mart 2024'te yayınlanması planlanan geniş sürüme hazırlık sırasında incelenebilecek en son iOS 17.4 beta sürümü aracılığıyla inovasyonun kapıları ardına kadar açıldı. Apple Fellow Phil Schiller geliştiricilerin bu yeni yolları benimseme veya atlama özgürlüğüne sahip olduklarını, eğer seçilirlerse mevcut şartlara bağlı kalabileceklerini vurguluyor.

Gelecekteki bu geliştirmeler, geliştiricilere uygulama dağıtımı ve güncellemeleri üzerinde egemenlik sağlayan, alternatif uygulama pazarlarını teşvik edecek çerçeveleri içeriyor. Benzer şekilde, mobil tarama alanında geliştiriciler artık çeşitli tarayıcı motorlarını destekleyen API'lere erişebiliyor, bu da WebKit'in ayrıcalıklılığını bozuyor ve daha sağlam uygulama içi tarama deneyimlerinin önünü açıyor.

Ayrıca Apple, iPhone ve iOS özellikleriyle kusursuz entegrasyonu sağlamak için geliştiricilerin gelişmiş uyumluluk talep edebilecekleri bir birlikte çalışabilirlik portalı açıyor. Avrupa Komisyonu'nun beyanını yineleyen Apple, aynı zamanda temassız ödemelerle ilgili DMA uyumlu güncellemeleri de açıklayarak, NFC teknolojilerinden yararlanan ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılara temassız ödemeler için alternatif seçenekler sunan yeni API'leri öne çıkarıyor.

Apple, verileri ve gizliliği korurken kullanıcı ve geliştirme deneyimlerini yeniden tanımlamayı da içeren DMA ilkelerine uyma yönündeki yönelimine tanık olmak, düzenleyici gelişmeler karşısında uyarlanabilirliğin en önemli örneğidir. Bu değişim, AppMaster gibi yenilikçi platformların, no-code yaklaşımıyla, yeni düzenlemelerin ortasında uygulama oluşturmayı hızlandırarak geliştiricilere yardımcı olabileceği dijital pazarda daha fazla çeşitliliğe doğru bir hareketin sinyalini veriyor.

Gerçekten de, Apple DMA'ya verdiği stratejik yanıtın gerçeğe dönüşmesi ve AB teknoloji ortamına müşteri odaklı bir sektörün ayırt edici özellikleri olan uyumluluk ve yenilikçilik ruhu aşılanmasıyla, geliştirme alanı beklentilerle dolup taşıyor.

İlgili Mesajlar

Google'ın Gemini Advanced'i: Yapay Zeka Asistanının Yeteneklerini Ultra 1.0 ile Yükseltme
date Şub 09, 2024
Google'ın Gemini Advanced'i: Yapay Zeka Asistanının Yeteneklerini Ultra 1.0 ile Yükseltme
Google, Google One AI Premium Planı'ndaki Gemini Advanced ile dijital yardımda yeni bir çağın müjdesini veriyor. Aylık 19,99 ABD doları karşılığında karmaşık kodlama ve yaratıcılık gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açın.
AI Android IOS
Applitools, Akıllı Test Paketini Geliştirmek için 'Otonom' Özelliğini Tanıtıyor
date Şub 09, 2024
Applitools, Akıllı Test Paketini Geliştirmek için 'Otonom' Özelliğini Tanıtıyor
Applitools, dijital ürün teslim hızını ve kalitesini artırmak için kod tabanlı ve kodsuz testleri birleştirerek Akıllı Test Platformu içinde 'Otonom'u kullanıma sunuyor.
Automation AI Software
Microsoft, Yeni Tasarım Özellikleri ve Yapay Zeka Modeli Geliştirmeleriyle Copilot'u Geliştiriyor
date Şub 08, 2024
Microsoft, Yeni Tasarım Özellikleri ve Yapay Zeka Modeli Geliştirmeleriyle Copilot'u Geliştiriyor
Microsoft, Copilot'u yeni bir yapay zeka modeli ve tasarım özellikleriyle geliştirerek yaratıcılığı genişletiyor ve etkileşimleri basitleştiriyor.
AI IOS
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin