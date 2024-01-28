Apple принимает Закон ЕС о цифровых рынках, обновляя iOS, Safari и App Store

В рамках знакового события Apple представила масштабные изменения в своей экосистеме, включая изменения в iOS, Safari и App Store, чтобы привести их в соответствие с Законом Европейского Союза о цифровых рынках (DMA). Эта трансформация включает в себя замечательный набор из более чем 600 API, усовершенствованную аналитику приложений, расширенную поддержку сторонних браузерных движков и разнообразные новые способы обработки и распространения платежей приложений на устройствах iOS — и все это тщательно разработано, чтобы сохранить отличительный знак превосходства Apple и надежность.

Как подробно описано в подробном сообщении в блоге Apple, эти поправки направлены на поддержание их приверженности качеству и безопасности, одновременно обеспечивая соответствие новой нормативной базе ЕС. Эта нормативная адаптация вызвала споры о потенциальном росте угроз, включая вредоносное ПО и нарушение конфиденциальности. В ответ Apple внедряет обновленные функции безопасности, такие как нотариально заверенная проверка приложений iOS, строгая авторизация разработчиков и прозрачное раскрытие информации, касающееся нетрадиционных альтернативных способов оплаты. Несмотря на эти усиленные меры, технологический гигант признает, что новые риски являются неизбежным побочным продуктом этих смен режимов.

Для разработчиков, желающих воспользоваться этими новообретенными возможностями, двери к инновациям были распахнуты благодаря последней бета-версии iOS 17.4, которую можно изучить в рамках подготовки к широкому выпуску, запланированному на март 2024 года в 27 суверенных государствах ЕС. Apple Fellow Phil Schiller подчеркивает, что разработчики могут либо воспользоваться этими новыми возможностями, либо обойти их, оставаясь привязанными к существующим условиям, если они того пожелают.

Эти предстоящие улучшения включают в себя механизмы развития альтернативных рынков приложений, предоставляющие разработчикам суверенитет над распространением и обновлениями приложений. Аналогичным образом, в сфере мобильного просмотра разработчики теперь имеют доступ к API, поддерживающим целый ряд браузерных движков, что нарушает эксклюзивность WebKit и открывает путь к более надежному просмотру контента в приложениях.

Кроме того, чтобы обеспечить плавную интеграцию с функциями iPhone и iOS, Apple открывает портал совместимости, где разработчики могут запросить улучшенную совместимость. Вторя заявлению Европейской комиссии, Apple также публикует обновления, соответствующие DMA, относящиеся к бесконтактным платежам, подчеркивая новые API, которые используют технологии NFC и предоставляют пользователям в Европейской экономической зоне альтернативные варианты бесконтактных платежей.

Наблюдение за стремлением Apple соблюдать принципы DMA, которые включают в себя переопределение опыта пользователей и разработчиков при одновременной защите данных и конфиденциальности, является ярким примером адаптивности перед лицом эволюции регулирования. Этот сдвиг сигнализирует о движении к большей диверсификации цифрового рынка, где инновационные платформы, такие как AppMaster , с их подходом no-code, могут помочь разработчикам, ускоряя создание приложений в условиях новых правил.

Действительно, сфера развития полна ожидания того, как стратегический ответ Apple на DMA станет реальностью, наполняя технологический ландшафт ЕС духом соответствия и инноваций — отличительными чертами клиентоориентированной отрасли.