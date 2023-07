De récentes informations internes suggèrent que le géant technologique Apple Inc. envisage de réduire la production de son luxueux casque de réalité virtuelle (VR), le Vision Pro. Ces informations sont associées à d'autres rumeurs faisant état d'un retard dans la commercialisation d'une variante plus économique du casque. Ces conjectures, qui ont vu le jour avant même l'annonce officielle du Vision Pro, associées à son prix élevé de 3 500 dollars, ont plongé les observateurs de l'industrie dans l'incertitude.

Le prix élevé du Vision Pro semble être une récurrence des prix haut de gamme renommés d'Apple, associés à la particularité d'être un produit de première génération. Le produit aurait vu le jour après près d'une décennie de recherche et développement (R&D) et la mise au point de pièces matérielles distinctes, facteurs qui ont sans aucun doute fait grimper le prix.

S'il est de notoriété publique que l'augmentation de la production fait généralement baisser les coûts du matériel, l'introduction de technologies de pointe sur le marché s'accompagne généralement de primes élevées. Les écrans 4K de la Vision Pro - un nouvel ajout technologique à l'appareil - semblent avoir joué un rôle clé dans l'augmentation des coûts et sont supposés être un facteur majeur de cette prétendue réduction de la production. Toutefois, ces réductions de production semblent davantage liées à des contraintes de fabrication qu'à des prévisions de la demande.

Un article du Financial Times, citant des sources confidentielles proches d'Apple et du fabricant sous contrat Luxshare, indique que des problèmes de fabrication ont entraîné une réduction des commandes de Vision Pro. Apple aurait demandé à Luxshare de fabriquer moins de 400 000 unités au cours de l'année à venir, ce qui représente une baisse significative par rapport à l'objectif de vente interne initial d'un million d'unités. Luxshare, l'entreprise chinoise qui semble être le seul assembleur de Vision Pro d'Apple, ainsi qu'Apple, ont refusé de commenter ces spéculations.

L'impact de la pandémie a perturbé la fabrication au cours des dernières années, ce qui a entraîné de nombreux problèmes. Même Apple n'a pas réussi à échapper complètement à ces perturbations pour ses appareils existants. L'inclusion d'écrans micro-OLED dans ses produits a encore compliqué ces problèmes. Toutefois, l'adoption de cette technologie par d'autres appareils pourrait potentiellement augmenter les volumes de production et faire baisser les prix, même si les casques de réalité mixte sont encore une catégorie qui n'a pas encore fait ses preuves.

Une autre répercussion de ces changements supposés est le retard dans le lancement d'une version plus abordable du casque, dont la sortie était précédemment prévue pour 2025. Avec ce modèle moins coûteux, l'entreprise anticipe sans doute une adoption plus large du casque Apple Vision par le marché, après la version Pro. Cette stratégie vise en partie à susciter l'intérêt des développeurs et des entreprises.

Dans sa phase préliminaire, le produit a reçu des réponses positives de la part des journalistes, et il est probable qu'il attirera encore plus l'attention lors de sa sortie effective au début de l'année prochaine. Toutefois, pour une entreprise comme Apple et ses parties prenantes habituées à des produits à succès, ces changements stratégiques délibérés pourraient entraîner une certaine frustration.

