Các báo cáo nội bộ gần đây cho thấy gã khổng lồ công nghệ Apple Inc. dự tính cắt giảm sản xuất tai nghe Thực tế ảo (VR) sang trọng của mình, Vision Pro. Thông tin này được kết hợp với những tin đồn khác về sự chậm trễ trong việc phát hành một biến thể tai nghe có giá tiết kiệm hơn. Những phỏng đoán này bắt nguồn ngay cả trước khi công bố Vision Pro chính thức, cùng với chi phí cao 3.500 đô la, đã khiến các nhà quan sát trong ngành rơi vào tình trạng không chắc chắn.

Mức giá đắt đỏ trên Vision Pro dường như là sự lặp lại của chính sách định giá cao cấp nổi tiếng của Apple, cùng với đặc thù là sản phẩm thế hệ đầu tiên. Sản phẩm được cho là đã xuất hiện sau gần một thập kỷ Nghiên cứu và Phát triển (R&D) chuyên dụng và thiết lập các bộ phận phần cứng riêng biệt, những yếu tố chắc chắn làm tăng giá.

Mặc dù ai cũng biết rằng quy mô sản xuất thường giúp giảm chi phí phần cứng, nhưng việc đưa các công nghệ tiên tiến vào thị trường thường mang lại phí bảo hiểm cao. Màn hình 4K của Vision Pro — một bổ sung công nghệ mới cho thiết bị — dường như đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng chi phí và được cho là một yếu tố chính dẫn đến việc cắt giảm quy mô sản xuất. Tuy nhiên, những cắt giảm sản xuất này dường như liên quan nhiều hơn đến các hạn chế sản xuất hơn là dự đoán nhu cầu.

Một bài viết của The Financial Times, trích dẫn các nguồn bí mật thân cận với Apple và nhà sản xuất hợp đồng Luxshare, chỉ ra rằng những khó khăn trong sản xuất đã dẫn đến việc giảm đơn đặt hàng Vision Pro. Apple được cho là đã yêu cầu Luxshare sản xuất ít hơn 400.000 chiếc trong năm tới - giảm đáng kể so với mục tiêu doanh số nội bộ ban đầu là một triệu chiếc. Luxshare, tập đoàn Trung Quốc dường như đóng vai trò là nhà lắp ráp Vision Pro duy nhất của Apple, cùng với Apple, từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về những suy đoán này.

Tác động của đại dịch đã gây ra sự gián đoạn trong sản xuất trong vài năm qua, dẫn đến nhiều vấn đề. Ngay cả Apple cũng không thể thoát khỏi hoàn toàn những rối loạn này đối với các thiết bị hiện có của mình. Việc đưa màn hình micro-OLED vào các sản phẩm của họ càng làm phức tạp thêm những vấn đề này. Tuy nhiên, việc các thiết bị khác áp dụng công nghệ này có khả năng tăng khối lượng sản xuất và giảm giá, mặc dù tai nghe thực tế hỗn hợp vẫn là một danh mục chưa được thử nghiệm.

Một hậu quả khác của những thay đổi được cho là này bao gồm sự chậm trễ trong việc ra mắt phiên bản tai nghe giá cả phải chăng hơn mà trước đây được cho là sẽ ra mắt vào năm 2025. Với mẫu giá rẻ hơn, công ty được cho là đang dự đoán việc áp dụng tai nghe Apple Vision trên thị trường rộng lớn hơn. theo Pro. Chiến lược này một phần nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển và tập đoàn.

Trong giai đoạn sơ bộ, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà báo và nó có khả năng thu hút nhiều sự chú ý hơn khi được phát hành thực tế vào đầu năm tới. Tuy nhiên, đối với một công ty như Apple và các bên liên quan đã quen với các sản phẩm bom tấn, những thay đổi chiến lược có chủ ý này có thể dẫn đến một số thất vọng.

