تشير التقارير الداخلية الأخيرة إلى أن Apple Inc. العملاقة في مجال التكنولوجيا تفكر في تقليص إنتاج سماعة الواقع الافتراضي الفاخرة (VR) ، Vision Pro. يتم إقران هذه المعلومات بمزيد من الشائعات حول التأخير في إصدار متغير أكثر تكلفة من سماعات الرأس. هذه التخمينات التي نشأت حتى قبل إعلان Vision Pro الرسمي ، إلى جانب تكلفتها الباهظة البالغة 3500 دولار ، تركت مراقبي الصناعة في حالة من عدم اليقين.

يبدو أن السعر الباهظ على Vision Pro هو تكرار لتسعير Apple الراقي الشهير ، إلى جانب خصوصية كونه منتجًا من الجيل الأول. ورد أن المنتج ظهر بعد ما يقرب من عقد من البحث والتطوير المخصص (R&D) وإنشاء أجزاء أجهزة متميزة ، وهي عوامل أدت بلا شك إلى تصعيد الأسعار.

في حين أنه من المعروف أن توسيع نطاق الإنتاج يؤدي عادةً إلى خفض تكاليف الأجهزة ، فإن إدخال التقنيات المتطورة في السوق عادةً ما يحمل أقساطًا عالية. يبدو أن شاشات Vision Pro بدقة 4K - وهي إضافة تكنولوجية جديدة للجهاز - لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع التكاليف ومن المفترض أنها عامل رئيسي في هذا التقليص المزعوم للإنتاج. ومع ذلك ، يبدو أن هذه التخفيضات في الإنتاج مرتبطة أكثر بقيود التصنيع بدلاً من توقعات الطلب.

تشير مقال نشرته The Financial Times ، نقلاً عن مصادر سرية قريبة من Apple والشركة المصنعة للعقد Luxshare ، إلى أن عقبات التصنيع أدت إلى انخفاض طلبات Vision Pro. يُعتقد أن Apple طلبت من Luxshare تصنيع أقل من 400000 وحدة في العام المقبل - وهو انخفاض كبير عن هدف المبيعات الداخلية الأولي البالغ مليون وحدة. Luxshare ، الشركة الصينية التي تعمل على ما يبدو كمجمع Vision Pro الوحيد لشركة Apple ، جنبًا إلى جنب مع Apple ، رفضت الإدلاء بأي تعليق على هذه التخمينات.

تسبب تأثير الوباء في حدوث اضطراب في التصنيع على مدى السنوات القليلة الماضية ، مما أدى إلى العديد من المشكلات. حتى Apple لم تتمكن من الهروب من هذه الاضطرابات لأجهزتها الحالية بشكل كامل. أدى تضمين شاشات micro-OLED في منتجاتها إلى زيادة تعقيد هذه المشكلات. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي اعتماد هذه التقنية من قبل الأجهزة الأخرى إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض الأسعار ، على الرغم من أن سماعات الواقع المختلط لا تزال فئة غير مختبرة.

من الآثار الأخرى لهذه التغييرات المفترضة التأخير في إطلاق إصدار أقل تكلفة من سماعات الرأس التي كان من المتوقع إطلاقها في عام 2025. مع الطراز منخفض التكلفة ، يمكن القول إن الشركة تتوقع اعتمادًا أوسع في السوق لسماعة رأس Apple Vision ، بعد Pro. تهدف هذه الاستراتيجية جزئيًا إلى جذب اهتمام المطورين والشركات.

في مرحلته الأولية ، تلقى المنتج ردودًا إيجابية من الصحفيين ، ومن المرجح أن يجذب المزيد من الاهتمام عند إطلاقه الفعلي في أوائل العام المقبل. ومع ذلك ، بالنسبة لشركة مثل Apple وأصحاب المصلحة الذين اعتادوا على المنتجات الرائجة ، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات الإستراتيجية المتعمدة إلى بعض الإحباط.

يعد هذا التطور درسًا قيمًا للشركات الناشئة والشركات الكبيرة على حد سواء في اعتماد نهج مرن في تطوير المنتجات واستجابة السوق. بالنسبة للشركات الناشئة ، يمكن أن تكون الاستفادة من منصات تطوير التطبيقات المؤتمتة مثل AppMaster.io ميزة كبيرة في تعديل وتوسيع نطاق منتجاتها الرقمية دون عناء وفقًا لمتطلبات السوق واتجاهاته. إلى جانب اشتراكاته الفعالة من حيث التكلفة ، يجعل AppMaster.io تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية تجربة سلسة.