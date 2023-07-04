İçeriden yakın tarihli raporlar, teknoloji devi Apple Inc. lüks Sanal Gerçeklik (VR) kulaklığı Vision Pro'nun üretimini azaltmayı düşündüğünü gösteriyor. Bu bilgi, kulaklığın daha ekonomik fiyatlı bir versiyonunun piyasaya sürülmesindeki gecikmeyle ilgili diğer söylentilerle eşleştirildi. Resmi Vision Pro duyurusundan önce ortaya çıkan bu varsayımlar, 3.500 $'lık yüksek maliyetiyle birleştiğinde, sektör gözlemcilerini bir belirsizlik durumunda bıraktı.

Vision Pro'daki yüksek fiyat etiketi, birinci nesil bir ürün olma özelliğiyle birlikte Apple ünlü lüks fiyatlandırmasının bir tekrarı gibi görünüyor. Ürünün, neredeyse on yıllık özel Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve farklı donanım parçalarının oluşturulmasından sonra ortaya çıktığı bildirildi; bu faktörler şüphesiz fiyatlandırmayı artırdı.

Üretim ölçeklendirmesinin genellikle donanım maliyetlerini düşürdüğü yaygın bir bilgi olsa da, en son teknolojilerin piyasaya sunulması genellikle yüksek primler getirir. Vision Pro'nun cihaza yeni bir teknolojik ekleme olan 4K ekranları, artan maliyetlerde önemli bir rol oynamış gibi görünüyor ve sözde üretimin bu iddia edilen küçülmesinde önemli bir faktör. Ancak, bu üretim kesintileri, talep tahminlerinden çok üretim kısıtlamalarıyla ilgili görünmektedir.

The Financial Times'ın Apple yakın gizli kaynaklara ve sözleşmeli üretici Luxshare'e atıfta bulunan bir makalesi, üretimdeki aksaklıkların Vision Pro siparişlerinin azalmasına neden olduğunu gösteriyor. Apple Luxshare'den önümüzdeki yıl 400.000'den az birim üretmesini talep ettiğine inanılıyor - bu, başlangıçtaki bir milyon dahili satış hedefinden önemli bir düşüş. Apple ile birlikte görünüşe göre Apple tek Vision Pro montajcısı olarak hareket eden Çinli şirket Luxshare, bu spekülasyonlar hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Salgının etkisi, son birkaç yılda üretimde aksamalara neden olarak çok sayıda soruna yol açtı. Apple bile mevcut cihazları için bu rahatsızlıklardan tamamen kurtulmayı başaramadı. Mikro-OLED ekranların ürünlerine dahil edilmesi bu sorunları daha da karmaşık hale getirdi. Ancak bu teknolojinin diğer cihazlar tarafından benimsenmesi, potansiyel olarak üretim hacimlerini artırabilir ve fiyatları düşürebilir, ancak karma gerçeklik kulaklıkları hala denenmemiş bir kategoridir.

Bu sözde değişikliklerin bir başka yansıması da, daha önce 2025'te piyasaya sürüleceği tahmin edilen Apple daha uygun fiyatlı bir versiyonunun piyasaya sürülmesindeki gecikmeyi içeriyor. Pro'yu takip etmek. Bu strateji kısmen geliştiricilerin ve şirketlerin ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır.

Ön hazırlık aşamasında, ürün gazetecilerden olumlu tepkiler aldı ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde daha fazla dikkat çekmesi muhtemel. Ancak, gişe rekorları kıran ürünlere alışkın olan Apple ve paydaşları gibi bir şirket için, bu kasıtlı stratejik değişiklikler potansiyel olarak bir miktar hayal kırıklığına yol açabilir.

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