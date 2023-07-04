По последним инсайдерским данным, технологический гигант Apple Inc. планирует сократить производство своей роскошной гарнитуры виртуальной реальности (VR) Vision Pro. Эта информация сопровождается дальнейшими слухами о задержке выпуска более экономичного варианта гарнитуры. Эти предположения, возникшие еще до официального анонса Vision Pro, в сочетании с ее высокой стоимостью в 3500 долларов, оставили наблюдателей отрасли в состоянии неопределенности.

Высокий ценник на Vision Pro, по-видимому, является повторением известной высококлассной ценовой политики Apple в сочетании с особенностью продукта первого поколения. Как сообщается, продукт появился после почти десяти лет целенаправленных исследований и разработок (R&D) и создания отдельных аппаратных частей, что, несомненно, повысило цену.

Хотя общеизвестно, что масштабирование производства обычно снижает стоимость оборудования, внедрение передовых технологий на рынок обычно сопровождается высокими премиями. 4K-дисплеи Vision Pro - новое технологическое дополнение к устройству - похоже, сыграли ключевую роль в резком росте стоимости и, предположительно, являются основным фактором предполагаемого сокращения производства. Однако, похоже, что сокращение производства связано скорее с производственными ограничениями, чем с прогнозами спроса.

Статья The Financial Times со ссылкой на конфиденциальные источники, близкие к Apple и контрактному производителю Luxshare, сообщает, что производственные трудности привели к сокращению заказов на Vision Pro. Считается, что Apple попросила Luxshare произвести менее 400 000 устройств в следующем году, что значительно меньше первоначальной внутренней цели продаж в один миллион. Luxshare, китайская корпорация, которая, по всей видимости, выступает в качестве единственного сборщика Vision Pro для Apple, наряду с Apple, отказалась предоставить какие-либо комментарии по поводу этих предположений.

Последствия пандемии за последние несколько лет вызвали перебои в производстве, что привело к многочисленным проблемам. Даже Apple не удалось полностью избежать этих нарушений для своих существующих устройств. Включение в свои продукты дисплеев micro-OLED еще больше усложнило эти проблемы. Однако внедрение этой технологии в другие устройства может потенциально увеличить объемы производства и снизить цены, несмотря на то, что гарнитуры смешанной реальности все еще остаются непроверенной категорией.

Еще одним последствием этих предполагаемых изменений является задержка с выпуском более доступной версии гарнитуры, которую ранее предполагалось выпустить в 2025 году. Выпуская более дешевую модель, компания, вероятно, ожидает более широкого распространения гарнитуры Apple Vision на рынке вслед за Pro. Эта стратегия отчасти направлена на привлечение интереса разработчиков и корпораций.

На предварительном этапе продукт получил положительные отзывы от журналистов, и, вероятно, привлечет еще больше внимания после фактического выпуска в начале следующего года. Однако для такой компании, как Apple, и ее акционеров, привыкших к блокбастерным продуктам, эти преднамеренные стратегические изменения могут привести к некоторому разочарованию.

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