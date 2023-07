Ostatnie doniesienia sugerują, że gigant technologiczny Apple Inc. rozważa ograniczenie produkcji swojego luksusowego zestawu słuchawkowego do rzeczywistości wirtualnej (VR), Vision Pro. Informacje te idą w parze z kolejnymi pogłoskami o opóźnieniu wydania bardziej ekonomicznego wariantu zestawu słuchawkowego. Te domysły, które pojawiły się jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem Vision Pro, w połączeniu z jego stromą ceną 3500 USD, pozostawiły obserwatorów branży w stanie niepewności.

Wysoka cena Vision Pro wydaje się być powtórzeniem słynnych ekskluzywnych cen Apple, w połączeniu z osobliwością bycia produktem pierwszej generacji. Produkt podobno pojawił się po prawie dekadzie dedykowanych prac badawczo-rozwojowych (R&D) i stworzeniu odrębnych części sprzętowych, co niewątpliwie wpłynęło na wzrost cen.

Podczas gdy powszechnie wiadomo, że skalowanie produkcji zwykle obniża koszty sprzętu, wprowadzenie najnowocześniejszych technologii na rynek zwykle wiąże się z wysokimi premiami. Wyświetlacze 4K w Vision Pro - nowatorski dodatek technologiczny do urządzenia - wydają się odgrywać kluczową rolę w rosnących kosztach i są rzekomo głównym czynnikiem rzekomego zmniejszenia produkcji. Wydaje się jednak, że te cięcia produkcyjne są bardziej związane z ograniczeniami produkcyjnymi niż z prognozami popytu.

Artykuł The Financial Times, powołujący się na poufne źródła bliskie Apple i producentowi kontraktowemu Luxshare, wskazuje, że problemy produkcyjne spowodowały zmniejszenie zamówień Vision Pro. Uważa się, że Apple poprosiło Luxshare o wyprodukowanie mniej niż 400 000 sztuk w nadchodzącym roku - co stanowi znaczny spadek w porównaniu z początkowym wewnętrznym celem sprzedaży wynoszącym milion. Luxshare, chińska korporacja najwyraźniej działająca jako jedyny monter Apple Vision Pro, wraz z Apple, odmówiła udzielenia jakiegokolwiek komentarza na temat tych spekulacji.

Wpływ pandemii spowodował zakłócenia w produkcji w ciągu ostatnich kilku lat, powodując liczne problemy. Nawet Apple nie udało się w pełni uniknąć tych zakłóceń dla swoich istniejących urządzeń. Włączenie wyświetlaczy micro-OLED do swoich produktów dodatkowo skomplikowało te problemy. Jednak przyjęcie tej technologii przez inne urządzenia może potencjalnie zwiększyć wielkość produkcji i obniżyć ceny, mimo że zestawy słuchawkowe rzeczywistości mieszanej są nadal nieprzetestowaną kategorią.

Inną konsekwencją tych rzekomych zmian jest opóźnienie wprowadzenia na rynek bardziej przystępnej cenowo wersji zestawu słuchawkowego, o której wcześniej spekulowano, że zostanie wydana w 2025 roku. Dzięki tańszemu modelowi firma prawdopodobnie spodziewa się szerszego przyjęcia na rynku zestawu słuchawkowego Apple Vision, po Pro. Strategia ta ma częściowo na celu przyciągnięcie zainteresowania deweloperów i korporacji.

W swojej wstępnej fazie produkt otrzymał pozytywne reakcje od dziennikarzy i prawdopodobnie przyciągnie więcej uwagi po faktycznej premierze na początku przyszłego roku. Jednak dla firmy takiej jak Apple i jej interesariuszy, którzy są przyzwyczajeni do przebojowych produktów, te celowe zmiany strategiczne mogą potencjalnie prowadzić do pewnej frustracji.

