最近的内部报告显示，科技巨头苹果公司正在考虑削减其豪华虚拟现实（VR）头盔Vision Pro的生产。这一信息与关于推迟发布更经济的头盔变体的进一步传言相配合。这些猜测甚至起源于Vision Pro的正式宣布之前，再加上其3500美元的高昂成本，让行业观察家们陷入了不确定的状态。

Vision Pro的高价标签似乎是苹果著名的高档定价的重现，再加上其作为第一代产品的特殊性。据报道，该产品是在经过近十年的专门研究和开发（R&D）以及建立独特的硬件部分后出现的，这些因素无疑使定价上升。

虽然众所周知，生产规模的扩大通常会降低硬件成本，但将尖端技术引入市场通常会带来高溢价。Vision Pro的4K显示屏--该设备的一项新技术--似乎在成本飙升中发挥了关键作用，据称是所谓的生产规模缩小的主要因素。然而，这些生产缩减似乎更多的是与制造限制有关，而不是需求预测。

金融时报》的一篇文章引用了接近苹果和合同制造商Luxshare的机密消息，指出制造方面的问题导致Vision Pro订单减少。据信，苹果已经要求Luxshare在未来一年内生产不到40万台--与最初的100万台的内部销售目标相比，有了明显的下降。Luxshare，这家中国公司显然是作为苹果公司唯一的Vision Pro组装商，与苹果公司一起拒绝对这些猜测发表任何评论。

在过去几年中，大流行病的影响已经造成了制造业的中断，导致了许多问题。即使是苹果公司也没能为其现有设备完全摆脱这些干扰。在其产品中加入微型OLED显示屏，使这些问题更加复杂。然而，其他设备采用这种技术有可能增加产量和降低价格，尽管混合现实头盔仍是一个未经测试的类别。

这些所谓的变化的另一个反响包括推迟推出更实惠的耳机版本，之前推测该版本将于2025年发布。可以说，随着低成本模型的推出，该公司预计继专业版之后，苹果视讯耳机将被更广泛的市场采用。这一策略的部分目的是吸引开发者和企业的兴趣。

在初步阶段，该产品得到了记者的积极回应，在明年初实际发布时可能会吸引更多关注。然而，对于像苹果这样的公司和其习惯于大片产品的利益相关者来说，这些刻意的战略变化有可能导致一些挫折感。

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