Recente insiderrapporten suggereren dat techgigant Apple Inc. overweegt te snijden in de productie van zijn luxe Virtual Reality (VR) headset, de Vision Pro. Deze informatie gaat gepaard met verdere geruchten over de vertraging bij het uitbrengen van een voordeliger geprijsde variant van de headset. Deze geruchten, die zelfs nog voor de officiële aankondiging van de Vision Pro ontstonden, in combinatie met de steile prijs van $ 3500, hebben waarnemers in de industrie in een staat van onzekerheid gebracht.

Het hoge prijskaartje van de Vision Pro lijkt een herhaling te zijn van Apple's befaamde luxe prijsstelling, in combinatie met het bijzondere feit dat het een product van de eerste generatie is. Het product is naar verluidt tot stand gekomen na bijna tien jaar onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de ontwikkeling van verschillende hardwareonderdelen, factoren die ongetwijfeld de prijs hebben opgedreven.

Hoewel het algemeen bekend is dat schaalvergroting de hardwarekosten omlaag drijft, brengt de introductie van geavanceerde technologieën op de markt vaak hoge premies met zich mee. De 4K-schermen van de Vision Pro - een nieuwe technologische toevoeging aan het apparaat - lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld in de stijgende kosten en zouden een belangrijke factor zijn in deze vermeende productieverlaging. Deze productieverlagingen lijken echter meer te maken te hebben met productiebeperkingen dan met vraagvoorspellingen.

Uit een artikel van The Financial Times, waarin vertrouwelijke bronnen dicht bij Apple en contractfabrikant Luxshare worden geciteerd, blijkt dat productieproblemen hebben geleid tot minder bestellingen voor de Vision Pro. Apple zou Luxshare hebben gevraagd om het komende jaar minder dan 400.000 stuks te produceren - een aanzienlijke daling ten opzichte van de aanvankelijke interne verkoopdoelstelling van een miljoen. Luxshare, het Chinese bedrijf dat samen met Apple blijkbaar optreedt als enige assembleur van Apple's Vision Pro, weigerde commentaar te geven op deze speculaties.

De gevolgen van de pandemie hebben de afgelopen paar jaar de productie verstoord, met talloze problemen tot gevolg. Zelfs Apple is er niet in geslaagd om volledig te ontsnappen aan deze verstoringen voor zijn bestaande apparaten. Het gebruik van micro-OLED-schermen in zijn producten heeft deze problemen nog ingewikkelder gemaakt. De toepassing van deze technologie door andere apparaten zou echter de productievolumes kunnen verhogen en de prijzen kunnen verlagen, ook al zijn mixed reality headsets nog steeds een ongeteste categorie.

Een ander gevolg van deze vermeende veranderingen is de vertraging van de lancering van een meer betaalbare versie van de headset, waarvan eerder werd gespeculeerd dat deze in 2025 zou worden uitgebracht. Met het goedkopere model anticipeert het bedrijf aantoonbaar op een bredere marktadoptie van de Apple Vision headset, na de Pro. Deze strategie is er deels op gericht om de interesse van ontwikkelaars en bedrijven te wekken.

In de voorbereidende fase heeft het product positieve reacties gekregen van journalisten, en het zal waarschijnlijk nog meer aandacht trekken bij de daadwerkelijke release begin volgend jaar. Voor een bedrijf als Apple en zijn belanghebbenden, die gewend zijn aan kaskrakers, kunnen deze bewuste strategische veranderingen echter tot frustratie leiden.

