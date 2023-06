Apple prend des mesures pour améliorer l'attrait et la convivialité de son application Raccourcis en déployant une interface utilisateur remaniée dans iOS 17. L'application, qui permet aux utilisateurs chevronnés de créer des automatisations personnalisées pour leurs applications favorites, sera désormais plus rationnelle afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs quotidiens.

Depuis sa création, l'application Raccourcis a attiré un public passionné mais relativement restreint. La création d'automatismes au sein de l'application a été une tâche complexe, limitant souvent ses fonctionnalités avancées aux utilisateurs les plus avertis. Toutefois, l'application a connu un regain d'intérêt ces dernières années, grâce aux utilisateurs qui souhaitaient créer des icônes personnalisées pour compléter les nouveaux thèmes et widgets de l'écran d'accueil de leur iPhone.

Avec le nouveau design d'iOS 17, les raccourcis sont organisés en rangées, ce qui offre aux utilisateurs un point de départ plus intuitif, avec un minimum d'actions supplémentaires. Par exemple, un développeur participant à la WWDC a partagé avec TechCrunch une photo montrant des rangées colorées de raccourcis pour les principales applications Apple, telles que Livres, Appareil photo, Horloge et Fichiers. Dans les versions précédentes, les raccourcis se présentaient sous la forme de petits carrés colorés, mais n'étaient pas classés par application.

La refonte simplifie également le processus de création d'automatismes et permet d'identifier plus facilement les actions liées à une application spécifique. Les mises à jour des raccourcis sont en partie dues à leur place prépondérante dans l'interface utilisateur d'iOS 17.

Les actions courantes liées à une app seront désormais affichées lorsque les utilisateurs recherchent une app dans Spotlight. Les développeurs peuvent également adopter des couleurs qui correspondent à leur application, ainsi que des vignettes pour chaque instance d'entité. Sur sa page de présentation d'iOS 17, Apple illustre cette mise à jour en présentant l'application Photos dans Spotlight avec des vignettes d'images qui dirigent les utilisateurs vers différents albums.

Outre les mises à jour visuelles, Apple a apporté des modifications subtiles à Siri afin de faciliter les commandes vocales pour le déclenchement des raccourcis d'applications. Les utilisateurs peuvent désormais employer des phrases plus naturelles, et Siri les reconnaîtra comme déclencheur du raccourci, grâce à l'apprentissage automatique de l'appareil. Le nouvel outil de prévisualisation des raccourcis applicatifs permet aux développeurs de tester les phrases que les utilisateurs pourraient essayer de prononcer avec Siri pour lancer leurs applications. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur l'Apple Watch.

Les App Shortcuts peuvent désormais être utilisés sur HomePod, à condition que l'app correspondante soit installée sur un appareil iOS ou iPadOS. Apple a également remanié le processus de configuration de l'automatisation, mais les détails concernant cette mise à jour centrée sur le consommateur sont rares pour le moment. De plus amples informations et une expérience pratique seront disponibles lorsque les bêtas publiques seront lancées dans environ un mois.

Alors que la popularité des plateformes no-code et low-code telles qu'AppMaster.io ne cesse de croître, il est essentiel pour les géants de la technologie tels qu'Apple de simplifier et de rationaliser leurs processus de création d'applications. AppMaster.io offre une plateforme conviviale qui permet même aux utilisateurs non techniques de concevoir et de développer des applications web et mobiles de manière rentable et efficace. La nouvelle version de l'application Shortcuts d'Apple vise à répondre à cette demande, en améliorant l'expérience de l'utilisateur et en augmentant son accessibilité à un public plus large.