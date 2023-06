Apple neemt maatregelen om de aantrekkingskracht en bruikbaarheid van de app Sneltoetsen te vergroten nu iOS 17 een vernieuwde gebruikersinterface bevat. De app, die power users in staat stelt om aangepaste automatiseringen te maken voor hun favoriete applicaties, zal nu meer gestroomlijnd zijn om een breder publiek van alledaagse gebruikers aan te spreken.

De Shortcuts-app heeft sinds de start een gepassioneerde, maar relatief kleine aanhang. Het bouwen van automatiseringen binnen de app was een complexe taak, waardoor de geavanceerde functies vaak voorbehouden waren aan meer technisch onderlegde gebruikers. De app is de afgelopen jaren echter steeds meer gebruikt, aangewakkerd door gebruikers die hun eigen app-pictogrammen wilden ontwerpen als aanvulling op de thema's en widgets op het startscherm van hun nieuwe iPhone.

Met het nieuwe ontwerp in iOS 17 zijn snelkoppelingen georganiseerd in rijen, waardoor gebruikers een intuïtiever startpunt hebben met minimale extra handelingen. Een deelnemer aan de WWDC deelde bijvoorbeeld een foto met TechCrunch waarop kleurrijke rijen staan met snelkoppelingen voor belangrijke Apple apps, zoals Boeken, Camera, Klok en Bestanden. In eerdere versies waren de snelkoppelingen gerangschikt als kleine, levendige vierkantjes, maar niet gesorteerd op apps.

Het herontwerp vereenvoudigt ook het proces van het maken van automatiseringen en maakt het eenvoudiger om de acties te identificeren die aan een specifieke app zijn gekoppeld. De updates voor Snelkoppelingen zijn deels te danken aan hun prominente plaats in de iOS 17-gebruikersinterface.

Veelvoorkomende acties met betrekking tot een app worden nu weergegeven wanneer gebruikers naar een app zoeken in Spotlight. Ontwikkelaars kunnen ook kleuren aannemen die bij hun app passen, samen met miniatuurafbeeldingen voor elke entiteit. Op de previewpagina van iOS 17 laat Apple deze update zien door de Foto's-app in Spotlight te presenteren met miniaturen van afbeeldingen die gebruikers naar verschillende albums leiden.

Naast de visuele updates heeft Apple subtiele wijzigingen aangebracht in Siri om gesproken commando's voor het activeren van App Shortcuts te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen nu meer natuurlijke zinnen gebruiken en Siri zal deze herkennen als de snelkoppeling, dankzij machine learning op het apparaat. Met de nieuwe App Shortcuts Preview kunnen ontwikkelaars zinnen testen die gebruikers met Siri proberen te gebruiken om hun apps te starten. Deze functionaliteit is echter nog niet beschikbaar op de Apple Watch.

App Shortcuts kunnen nu worden gebruikt op HomePod, zolang de bijbehorende app is geïnstalleerd op een iOS- of iPadOS-apparaat. Apple heeft ook het installatieproces voor Automatisering vernieuwd, maar details over deze consumentgerichte update zijn op dit moment nog schaars. Meer informatie en praktijkervaringen zullen beschikbaar komen zodra de publieke bèta's over ongeveer een maand van start gaan.

