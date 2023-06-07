Apple, iOS 17'de yenilenen bir kullanıcı arabirimini kullanıma sunarken Kısayollar uygulamasının çekiciliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için adımlar atıyor. Uzman kullanıcıların en sevdikleri uygulamalar için özel otomasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan uygulama, şimdi daha akıcı hale getirilecek. günlük kullanıcılardan oluşan daha geniş bir kitle.

Kısayollar uygulaması, başlangıcından bu yana tutkulu ancak nispeten küçük bir takipçi kitlesi topladı. Uygulama içinde otomasyonlar oluşturmak karmaşık bir işti ve genellikle gelişmiş özelliklerini daha teknoloji meraklısı kullanıcılarla sınırlıyordu. Ancak, yeni iPhone ana ekran temalarını ve araç takımlarını tamamlamak için özel uygulama simgeleri tasarlamak isteyen kullanıcılar tarafından körüklenen uygulama, son yıllarda daha fazla benimsendi.

iOS 17'deki yeni tasarımla Kısayollar, öne çıkan satırlar halinde düzenlenerek kullanıcıların minimum ekstra eylemle etkileşim kurması için daha sezgisel bir başlangıç ​​noktası sağlıyor. Örneğin, bir WWDC geliştirici katılımcısı TechCrunch ile Kitaplar, Kamera, Saat ve Dosyalar gibi önemli Apple uygulamaları için Kısayolları gösteren renkli satırlar gösteren bir fotoğraf paylaştı. Önceki sürümlerde Kısayollar küçük, canlı kareler şeklinde düzenlenmişti ancak uygulamalara göre sıralanmıyordu.

Yeniden tasarım, otomasyon oluşturma sürecini de basitleştirir ve belirli bir uygulamayla bağlantılı eylemleri tanımlamayı kolaylaştırır. Kısayollardaki güncellemeler, kısmen iOS 17 kullanıcı arayüzündeki belirgin yerleşimlerinden kaynaklanmaktadır.

Artık kullanıcılar Spotlight'ta bir uygulama aradığında, bir uygulamayla ilgili yaygın işlemler görüntülenecek. Geliştiriciler ayrıca, her varlık örneği için küçük resimlerle birlikte uygulamalarıyla eşleşen renkleri benimseyebilirler. Apple, iOS 17 önizleme sayfasında, Spotlight'ta Fotoğraflar uygulamasını kullanıcıları farklı albümlere yönlendiren küçük resimlerle sunarak bu güncellemeyi gösterir.

Görsel güncellemelerin yanı sıra Apple, Uygulama Kısayollarını tetiklemek için sözlü komutları kolaylaştırmak amacıyla Siri'de küçük değişiklikler yaptı. Kullanıcılar artık daha doğal ifadeler kullanabilir ve cihazdaki makine öğrenimi sayesinde Siri, bunları Kısayolun tetikleyicisi olarak tanıyacaktır. Yeni Uygulama Kısayolları Önizleme aracı, geliştiricilerin, kullanıcıların uygulamalarını başlatmak için Siri ile deneyebilecekleri ifadeleri test etmelerini sağlar. Ancak, bu işlevsellik henüz Apple Watch'ta mevcut değil.

Uygulama Kısayolları, ilgili uygulama bir iOS veya iPadOS cihazında kurulu olduğu sürece artık HomePod'da kullanılabilir. Apple, Otomasyon kurulum sürecini de yeniledi, ancak bu tüketici merkezli güncellemeyle ilgili ayrıntılar şu anda az. Daha fazla bilgi ve uygulamalı deneyim, yaklaşık bir ay içinde herkese açık betalar kullanıma sunulduğunda kullanıma sunulacaktır.

AppMaster.io gibi no-code ve low-code platformların popülaritesi artmaya devam ederken, Apple gibi teknoloji devlerinin uygulama oluşturma süreçlerini basitleştirmesi ve modernize etmesi çok önemli. AppMaster.io, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile web ve mobil uygulamaları uygun maliyetli ve verimli bir şekilde tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platform sunar. Apple'ın yeniden tasarlanan Kısayollar uygulaması, bu talebi karşılamayı, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve daha geniş bir kitleye erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.