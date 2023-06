Apple sta adottando misure per aumentare l'attrattiva e l'usabilità della sua app Shortcuts, con il lancio di un'interfaccia utente rinnovata in iOS 17. L'app, che consente ai power user di creare automazioni personalizzate per le loro applicazioni preferite, sarà ora più snella per soddisfare un pubblico più ampio di utenti quotidiani.

L'app Shortcuts ha raccolto un seguito appassionato ma relativamente ristretto fin dalla sua nascita. Costruire automazioni all'interno dell'app è stato un compito complesso, che spesso ha limitato le sue funzioni avanzate agli utenti più esperti di tecnologia. Negli ultimi anni, tuttavia, l'app ha visto una maggiore adozione, alimentata dagli utenti che volevano progettare icone di app personalizzate per integrare i nuovi temi e widget della schermata iniziale dell'iPhone.

Con il nuovo design di iOS 17, le scorciatoie sono organizzate in file principali, fornendo un punto di partenza più intuitivo per gli utenti, che possono impegnarsi con un minimo di azioni aggiuntive. Ad esempio, un partecipante alla WWDC ha condiviso con TechCrunch una foto che mostrava file colorate di scorciatoie per le principali app Apple, come Libri, Fotocamera, Orologio e File. Nelle versioni precedenti, le scorciatoie erano disposte come piccoli quadrati vivaci, ma non erano ordinate per app.

La riprogettazione semplifica inoltre il processo di creazione delle automazioni e rende più facile identificare le azioni collegate a una specifica app. Gli aggiornamenti delle scorciatoie sono in parte dovuti alla loro posizione di rilievo nell'interfaccia utente di iOS 17.

Le azioni comuni legate a un'app saranno ora visualizzate quando gli utenti cercheranno un'app in Spotlight. Gli sviluppatori possono anche adottare colori che si adattano alla loro app, insieme a immagini in miniatura per ogni istanza di entità. Nella pagina di anteprima di iOS 17, Apple dimostra questo aggiornamento presentando l'app Foto in Spotlight con miniature di immagini che indirizzano gli utenti a diversi album.

Oltre agli aggiornamenti visivi, Apple ha apportato sottili modifiche a Siri per facilitare i comandi vocali per attivare le scorciatoie delle app. Gli utenti possono ora utilizzare frasi più naturali e Siri le riconoscerà come elemento scatenante della scorciatoia, grazie all'apprendimento automatico del dispositivo. Il nuovo strumento App Shortcuts Preview consente agli sviluppatori di testare le frasi che gli utenti potrebbero tentare di pronunciare con Siri per lanciare le loro applicazioni. Tuttavia, questa funzionalità non è ancora disponibile sull'Apple Watch.

Le scorciatoie per le app possono ora essere utilizzate su HomePod, a condizione che l'app corrispondente sia installata su un dispositivo iOS o iPadOS. Apple ha anche rinnovato il processo di configurazione dell'automazione, ma al momento i dettagli su questo aggiornamento incentrato sui consumatori sono scarsi. Ulteriori informazioni e l'esperienza pratica saranno disponibili una volta lanciate le beta pubbliche tra circa un mese.

