A Apple está a tomar medidas para aumentar o apelo e a usabilidade da sua aplicação Shortcuts, à medida que lança uma interface de utilizador renovada no iOS 17. A aplicação, que permite aos utilizadores avançados criar automatizações personalizadas para as suas aplicações favoritas, será agora mais simplificada para satisfazer um público mais vasto de utilizadores comuns.

A aplicação Atalhos conquistou um público apaixonado, mas relativamente pequeno, desde a sua criação. Construir automações dentro da aplicação tem sido uma tarefa complexa, limitando muitas vezes as suas funcionalidades avançadas a utilizadores mais experientes em tecnologia. No entanto, a aplicação tem sido cada vez mais adoptada nos últimos anos, impulsionada por utilizadores que pretendiam criar ícones de aplicações personalizados para complementar os novos temas e widgets do ecrã inicial do iPhone.

Com o novo design do iOS 17, os atalhos estão organizados em filas de destaque, proporcionando um ponto de partida mais intuitivo para os utilizadores se envolverem com um mínimo de acções adicionais. Por exemplo, um programador participante na WWDC partilhou uma fotografia com o TechCrunch que mostrava linhas coloridas com Atalhos para as principais aplicações da Apple, como Livros, Câmara, Relógio e Ficheiros. Nas versões anteriores, os Atalhos estavam organizados em pequenos quadrados vibrantes, mas não estavam ordenados por aplicações.

A reformulação também simplifica o processo de criação de automatizações e facilita a identificação das acções associadas a uma aplicação específica. As actualizações dos atalhos devem-se, em parte, à sua posição de destaque na interface de utilizador do iOS 17.

As acções comuns relacionadas com uma aplicação serão agora apresentadas quando os utilizadores procurarem uma aplicação no Spotlight. Os programadores também podem adoptar cores que correspondam à sua aplicação, juntamente com imagens em miniatura para cada instância de entidade. Na sua página de pré-visualização do iOS 17, a Apple demonstra esta actualização apresentando a aplicação Fotos no Spotlight com miniaturas de imagens que direccionam os utilizadores para diferentes álbuns.

Além das actualizações visuais, a Apple fez alterações subtis na Siri para facilitar os comandos de voz para activar os atalhos de aplicações. Os utilizadores podem agora utilizar frases mais naturais, e a Siri irá reconhecê-las como o accionador do atalho, cortesia da aprendizagem automática no dispositivo. A nova ferramenta de Pré-visualização de Atalhos de Aplicações permite aos programadores testar frases que os utilizadores podem tentar utilizar com a Siri para iniciar as suas aplicações. No entanto, esta funcionalidade ainda não está disponível no Apple Watch.

Os atalhos de aplicativos agora podem ser utilizados no HomePod, desde que o aplicativo correspondente esteja instalado em um dispositivo iOS ou iPadOS. A Apple também reformulou o processo de configuração da automação, mas os detalhes sobre esta atualização centrada no consumidor são escassos neste momento. Mais informações e experiência prática estarão disponíveis assim que os betas públicos forem lançados, daqui a cerca de um mês.

