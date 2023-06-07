苹果公司正在采取措施提高其 "捷径 "应用程序的吸引力和实用性，因为它在iOS 17中推出了一个经过改进的用户界面。该应用使高级用户能够为他们喜爱的应用程序创建自定义的自动程序，现在将更加精简，以满足更多日常用户的需求。

捷径应用自诞生以来，已经获得了热情但相对较小的关注。在该应用中建立自动程序是一项复杂的任务，往往将其高级功能限制在更多精通技术的用户手中。然而，近年来，该应用程序的采用率有所提高，这是因为用户希望设计定制的应用程序图标，以补充他们新的iPhone主屏幕主题和小工具。

在iOS 17的新设计中，"捷径 "被组织成特色行，为用户提供了一个更直观的起点，让他们以最小的额外操作参与其中。例如，一位参加WWDC的开发者与TechCrunch分享了一张照片，照片上有五颜六色的行，展示了苹果关键应用程序的快捷方式，如书籍、相机、时钟和文件。在早期版本中，"快捷方式 "被排列成鲜艳的小方块，但没有按应用进行分类。

重新设计还简化了创建自动操作的过程，使其更容易识别与特定应用程序相关的操作。快捷键的更新部分是由于其在iOS 17用户界面的突出位置。

现在，当用户在Spotlight中搜索一个应用时，将显示与一个应用相关的常用操作。开发人员还可以采用与他们的应用程序相匹配的颜色，以及每个实体实例的缩略图。在其iOS 17预览页面上，苹果通过在Spotlight中展示照片应用的图像缩略图，引导用户进入不同的相册来演示这一更新。

除了视觉上的更新，苹果还对Siri进行了微妙的改变，以方便触发应用快捷方式的口语命令。用户现在可以使用更自然的短语，Siri将识别它们作为快捷方式的触发器，这得益于设备上的机器学习。新的 "应用快捷方式 "预览工具使开发者能够测试用户可能尝试用Siri来启动他们的应用的短语。然而，这一功能在Apple Watch上还无法使用。

只要在iOS或iPadOS设备上安装了相应的应用程序，现在就可以在HomePod上使用应用程序快捷方式。苹果还修改了自动化设置流程，但目前有关这一以消费者为中心的更新的细节还不多。进一步的信息和实践经验将在大约一个月后的公开测试推出后提供。

随着no-code 和AppMaster.io等low-code 平台的普及，像苹果这样的科技巨头必须简化和精简他们的应用建设流程。AppMaster.io 提供了一个用户友好的平台，即使是非技术用户也能以经济高效的方式设计和开发网络和移动应用。苹果公司重新设计的Shortcuts应用程序旨在迎合这一需求，增强用户体验，并提高其对更多受众的可及性。