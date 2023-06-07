Компания Apple предпринимает шаги для повышения привлекательности и удобства использования приложения "Ярлыки", поскольку в iOS 17 будет представлен обновленный пользовательский интерфейс. Приложение, которое позволяет опытным пользователям создавать пользовательские автоматизированные функции для своих любимых приложений, теперь будет более оптимизированным, чтобы удовлетворить более широкую аудиторию обычных пользователей.

С момента своего появления приложение Shortcuts завоевало горячую, но относительно небольшую аудиторию. Создание автоматических функций в приложении было сложной задачей, что часто ограничивало его расширенные возможности для более технически подкованных пользователей. Однако в последние годы приложение получило широкое распространение благодаря пользователям, которые хотели создать собственные значки приложений, дополняющие новые темы и виджеты для домашнего экрана iPhone.

В новом дизайне iOS 17 ярлыки организованы в виде рядов, обеспечивая более интуитивно понятную отправную точку для пользователей с минимальными дополнительными действиями. Например, один из участников конференции WWDC поделился с TechCrunch фотографией, на которой красочные ряды демонстрируют ярлыки для ключевых приложений Apple, таких как Книги, Камера, Часы и Файлы. В предыдущих версиях ярлыки располагались в виде маленьких ярких квадратиков, но не были отсортированы по приложениям.

Редизайн также упрощает процесс создания автоматизаций и облегчает определение действий, связанных с конкретным приложением. Обновление ярлыков отчасти связано с их заметным местом в пользовательском интерфейсе iOS 17.

Общие действия, связанные с приложением, теперь будут отображаться при поиске приложения в Spotlight. Разработчики также могут использовать цвета, соответствующие их приложению, наряду с уменьшенными изображениями для каждого экземпляра сущности. На странице предварительного просмотра iOS 17 Apple демонстрирует это обновление, представляя приложение "Фото" в Spotlight с миниатюрами изображений, которые направляют пользователей к различным альбомам.

Помимо визуальных обновлений, Apple внесла тонкие изменения в Siri, чтобы облегчить голосовые команды для запуска ярлыков приложений. Теперь пользователи могут использовать более естественные фразы, и Siri распознает их как триггер ярлыка благодаря машинному обучению устройства. Новый инструмент App Shortcuts Preview позволяет разработчикам протестировать фразы, которые пользователи могут попытаться использовать с помощью Siri для запуска своих приложений. Однако эта функция пока недоступна на Apple Watch.

App Shortcuts теперь можно использовать на HomePod, если соответствующее приложение установлено на устройстве iOS или iPadOS. Apple также изменила процесс настройки автоматизации, но подробностей об этом обновлении, ориентированном на потребителя, пока мало. Дополнительная информация и практический опыт станут доступны после запуска публичной бета-версии примерно через месяц.

Поскольку популярность платформ no-code и low-code, таких как AppMaster.io, продолжает расти, таким технологическим гигантам, как Apple, важно упростить и оптимизировать процессы создания приложений. AppMaster.io предлагает удобную платформу, которая позволяет даже нетехническим пользователям проектировать и разрабатывать веб- и мобильные приложения экономически выгодным и эффективным способом. Переработанное приложение Shortcuts от Apple призвано удовлетворить этот спрос, улучшая пользовательский опыт и повышая доступность приложения для широкой аудитории.