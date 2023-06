Apple unternimmt Schritte, um die Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit seiner Shortcuts-App zu erhöhen, indem es eine überarbeitete Benutzeroberfläche in iOS 17 einführt. Die App, die es Power-Usern ermöglicht, benutzerdefinierte Automatisierungen für ihre Lieblingsanwendungen zu erstellen, wird nun schlanker gestaltet, um ein breiteres Publikum von Alltagsnutzern anzusprechen.

Die Shortcuts-App hat seit ihrer Einführung eine leidenschaftliche, aber relativ kleine Anhängerschaft gewonnen. Die Erstellung von Automatisierungen innerhalb der App war eine komplexe Aufgabe, die ihre fortgeschrittenen Funktionen oft auf technisch versierte Nutzer beschränkte. In den letzten Jahren wurde die App jedoch immer häufiger genutzt, vor allem von Nutzern, die eigene App-Symbole entwerfen wollten, um ihre neuen iPhone-Homescreen-Themen und -Widgets zu ergänzen.

Mit dem neuen Design in iOS 17 sind die Shortcuts in Reihen organisiert, die einen intuitiveren Ausgangspunkt für die Benutzer bieten, um mit minimalen zusätzlichen Aktionen zu arbeiten. Ein WWDC-Entwickler teilte beispielsweise ein Foto mit TechCrunch, auf dem bunte Reihen zu sehen sind, die Shortcuts für wichtige Apple-Apps wie Bücher, Kamera, Uhr und Dateien zeigen. In früheren Versionen waren die Shortcuts als kleine, bunte Quadrate angeordnet, aber nicht nach Apps sortiert.

Die Neugestaltung vereinfacht auch das Erstellen von Automatisierungen und macht es einfacher, die mit einer bestimmten App verbundenen Aktionen zu identifizieren. Die Aktualisierungen der Shortcuts sind teilweise auf ihre prominente Platzierung in der Benutzeroberfläche von iOS 17 zurückzuführen.

Gemeinsame Aktionen, die mit einer App verbunden sind, werden nun angezeigt, wenn Nutzer in Spotlight nach einer App suchen. Entwickler können auch Farben annehmen, die zu ihrer App passen, zusammen mit Miniaturbildern für jede Entitätsinstanz. Auf der iOS 17 Vorschauseite demonstriert Apple dieses Update, indem es die Fotos-App in Spotlight mit Miniaturbildern anzeigt, die den Nutzer zu verschiedenen Alben führen.

Neben den visuellen Aktualisierungen hat Apple auch subtile Änderungen an Siri vorgenommen, um gesprochene Befehle zum Auslösen von App Shortcuts zu erleichtern. Benutzer können nun natürlichere Phrasen verwenden, die Siri dank des maschinellen Lernens auf dem Gerät als Auslöser für die Verknüpfung erkennt. Das neue App Shortcuts Preview Tool ermöglicht es Entwicklern, Phrasen zu testen, die Nutzer mit Siri versuchen könnten, um ihre Apps zu starten. Diese Funktion ist jedoch noch nicht auf der Apple Watch verfügbar.

App Shortcuts können nun auf dem HomePod genutzt werden, sofern die entsprechende App auf einem iOS- oder iPadOS-Gerät installiert ist. Apple hat auch den Einrichtungsprozess für die Automatisierung überarbeitet, aber Details zu diesem verbraucherzentrierten Update sind im Moment noch nicht bekannt. Weitere Informationen und praktische Erfahrungen werden verfügbar sein, sobald die öffentlichen Betas in etwa einem Monat starten.

Da die Popularität von no-code und low-code Plattformen wie AppMaster.io weiter zunimmt, ist es für Tech-Giganten wie Apple unerlässlich, ihre Prozesse zur Erstellung von Anwendungen zu vereinfachen und zu optimieren. AppMaster.io bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die es auch technisch nicht versierten Nutzern ermöglicht, Web- und Mobilanwendungen kostengünstig und effizient zu entwerfen und zu entwickeln. Die neu gestaltete Shortcuts-App von Apple zielt darauf ab, diese Nachfrage zu befriedigen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu erhöhen.