تتخذ Apple خطوات لزيادة جاذبية تطبيق Shortcuts وقابليته للاستخدام أثناء طرحه لواجهة مستخدم مُجدَّدة في iOS 17. التطبيق ، الذي يمكّن المستخدمين المتمرسين من إنشاء عمليات تلقائية مخصصة لتطبيقاتهم المفضلة ، سيكون الآن أكثر بساطة لتلبية احتياجاتهم. جمهور أوسع من المستخدمين العاديين.

لقد حصل تطبيق Shortcuts على متابعين شغوفين ولكن صغار نسبيًا منذ إنشائه. كان إنشاء الأتمتة داخل التطبيق مهمة معقدة ، وغالبًا ما كانت تقتصر ميزاته المتقدمة على المستخدمين الأكثر ذكاءً من الناحية التقنية. ومع ذلك ، فقد شهد التطبيق اعتمادًا متزايدًا في السنوات الأخيرة ، مدفوعًا بالمستخدمين الذين أرادوا تصميم أيقونات تطبيقات مخصصة لاستكمال سمات الشاشة الرئيسية والأدوات المصغرة الجديدة الخاصة بهم على iPhone.

مع التصميم الجديد في iOS 17 ، يتم تنظيم الاختصارات في صفوف مميزة ، مما يوفر نقطة بداية أكثر سهولة للمستخدمين للتفاعل مع الحد الأدنى من الإجراءات الإضافية. على سبيل المثال ، شارك أحد مطوري WWDC الحاضرين صورة مع TechCrunch تعرض صفوفًا ملونة تعرض الاختصارات لتطبيقات Apple الرئيسية ، مثل الكتب والكاميرا والساعة والملفات. في الإصدارات السابقة ، تم ترتيب الاختصارات كمربعات صغيرة نابضة بالحياة ولكن لم يتم فرزها حسب التطبيقات.

تعمل إعادة التصميم أيضًا على تبسيط عملية إنشاء الأتمتة وتسهيل تحديد الإجراءات المرتبطة بتطبيق معين. تعود تحديثات الاختصارات جزئيًا إلى موضعها البارز في واجهة مستخدم iOS 17.

سيتم الآن عرض الإجراءات الشائعة المتعلقة بالتطبيق عندما يبحث المستخدمون عن تطبيق في Spotlight. يمكن للمطورين أيضًا اعتماد الألوان التي تتوافق مع تطبيقاتهم ، جنبًا إلى جنب مع الصور المصغرة لكل مثيل كيان. في صفحة معاينة iOS 17 الخاصة بها ، توضح Apple هذا التحديث من خلال تقديم تطبيق Photos في Spotlight بصور مصغرة للصور توجه المستخدمين إلى ألبومات مختلفة.

إلى جانب التحديثات المرئية ، أجرت Apple تغييرات طفيفة على Siri لتسهيل الأوامر المنطوقة لتشغيل اختصارات التطبيقات. يمكن للمستخدمين الآن استخدام المزيد من العبارات الطبيعية ، وسوف يتعرف عليها Siri على أنها مشغل الاختصار ، بفضل التعلم الآلي على الجهاز. تتيح أداة معاينة اختصارات التطبيقات الجديدة للمطورين اختبار العبارات التي قد يحاول المستخدمون استخدامها مع Siri لتشغيل تطبيقاتهم. ومع ذلك ، لا تتوفر هذه الوظيفة على Apple Watch حتى الآن.

يمكن الآن استخدام اختصارات التطبيقات على HomePod ، طالما أن التطبيق المقابل مثبت على جهاز iOS أو iPadOS. قامت Apple أيضًا بتجديد عملية إعداد الأتمتة ، لكن التفاصيل المتعلقة بهذا التحديث المرتكز على المستهلك نادرة في الوقت الحالي. ستتوفر المزيد من المعلومات والخبرة العملية بمجرد إطلاق الإصدارات التجريبية العامة في غضون شهر تقريبًا.

مع استمرار ارتفاع شعبية الأنظمة الأساسية الخالية من no-code والمنصات low-code مثل AppMaster.io ، من الضروري لعمالقة التكنولوجيا مثل Apple تبسيط عمليات بناء التطبيقات الخاصة بهم وتبسيطها. يوفر AppMaster.io نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام يسمح للمستخدمين غير التقنيين بتصميم وتطوير تطبيقات الويب والجوال بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة. يهدف تطبيق Shortcuts المعاد تصميمه من Apple إلى تلبية هذا الطلب ، وتعزيز تجربة المستخدم وزيادة إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع.