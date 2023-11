Apple améliore iCloud.com avec des fonctionnalités améliorées pour Drive, Mail et Notes

Après le déploiement de mises à jour de sa gamme de logiciels tels qu'iOS, iPadOS et macOS, Apple Inc. continue d'enrichir son expérience numérique avec une amélioration majeure d' iCloud.com. Apple, dans le but de fournir des services transparents, a amélioré son site Web en incorporant des fonctionnalités supplémentaires permettant aux utilisateurs de s'autonomiser. En particulier, les utilisateurs d'iCloud peuvent désormais bénéficier des notifications du navigateur pour Mail et Calendrier lorsqu'ils utilisent un PC, d'une page d'accueil interactive permettant des actions rapides, ainsi que d'une fonction de diaporama pour les photos.

L'attention d'Apple à la création d'une expérience utilisateur de haute qualité est remarquable dans la mise à niveau d'iCloud.com en 2022, qui a introduit des widgets permettant aux utilisateurs d'accéder en un coup d'œil aux informations des applications, notamment Notes ou Pages. Un an plus tard, la mise à jour du géant américain de la technologie passe de la visualisation des informations à l'action directement depuis la page d'accueil. Les utilisateurs peuvent participer à de nombreuses activités telles que télécharger un fichier, supprimer ou marquer un e-mail comme non lu et cocher les rappels répertoriés.

La plate-forme iCloud remaniée étend sa prise en charge à la conservation des notifications du navigateur sur les PC pour diverses activités, y compris les nouveaux e-mails sur les invitations à des événements iCloud ou du calendrier. Avec iOS 17, Apple a introduit la possibilité d'insérer des liens vers une note dans une autre ; une fonctionnalité désormais disponible sur iCloud pour plus de commodité.

Sur iCloud Drive, les utilisateurs trouveront une nouvelle vue de liste qui a été configurée pour permettre de prévisualiser les fichiers avant de les télécharger, une opération qui peut être exécutée facilement en appuyant simplement sur la barre d'espace après avoir sélectionné le fichier souhaité. De plus, les utilisateurs Apple peuvent désormais créer une adresse e-mail iCloud directement sur le Web et ont également la possibilité d'annuler les opérations d'envoi. Les utilisateurs ont également la possibilité de joindre des fichiers et des photos directement depuis iCloud Drive ou l'interface Web de Photos.

En plus de cela, l'application Web Photos a reçu une mise à niveau qui prend désormais en charge la fonctionnalité Souvenirs et facilite l'affichage d'un diaporama. Avec une mise à jour aussi complète, les utilisateurs occasionnels d'iCloud peuvent profiter des avantages d'iCloud.com en tant qu'application Web sur macOS Sonoma, la dernière version du logiciel d'Apple récemment déployée.

