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Apple 通过增强的驱动器、邮件和便笺功能增强了 iCloud.com

Sep 30, 2023
Apple 通过增强的驱动器、邮件和便笺功能增强了 iCloud.com

在推出 iOS、iPadOS 和 macOS 等一系列软件更新后， Apple Inc.通过iCloud.com的重大增强继续丰富其数字体验。为了提供无缝服务，苹果公司通过整合额外的用户授权功能改进了其网站。特别是，iCloud 用户现在可以在使用 PC 时利用浏览器的邮件和日历通知、允许快速操作的交互式主页以及照片幻灯片功能。

Apple 在 2022 年对 iCloud.com 的升级中表现出了对打造高质量用户体验的重视，该升级引入了小部件，允许用户从应用程序（包括 Notes 或 Pages）访问一目了然的信息。快进一年，这家美国科技巨头的更新从查看信息发展到直接从主页采取行动。用户可以进行多种活动，例如下载文件、删除电子邮件或将电子邮件标记为未读以及检查列出的提醒。

改进后的 iCloud 平台扩展了对在 PC 上保存浏览器通知以进行各种活动的支持，包括 iCloud 上的新电子邮件或日历活动邀请。在 iOS 17 中，Apple 引入了将一个笔记的链接插入另一个笔记的功能； iCloud 上现在提供了一项功能，更加方便。

在 iCloud Drive 上，用户将发现一个新的列表视图，该视图已配置为允许在下载文件之前预览文件，该操作只需在选择所需文件后按空格键即可轻松执行。此外，Apple 用户现在可以直接在网络上创建 iCloud 电子邮件地址，并且还可以撤消发送操作。用户还可以直接从 iCloud Drive 或照片的 Web 界面附加文件和照片。

除此之外，“照片”网络应用程序还进行了升级，现在支持“回忆”功能并支持幻灯片视图。通过如此全面的更新，iCloud 的普通用户可以在 macOS Sonoma（Apple 最近推出的最新软件版本）上享受 iCloud.com 作为网络应用程序的好处。

与行业领导者提供的如此全面的产品相媲美的是AppMaster ，它是一款功能强大的no-code应用程序开发工具。它由 Oleg Sotnikov 于 2020 年创立，允许用户轻松创建后端、Web 和移动应用程序。从 2022 年至今，它在 G2 的No-Code开发平台和快速应用程序开发 (RAD) 等多个类别中被评为“高性能者”。

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