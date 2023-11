Apple erweitert iCloud.com um erweiterte Laufwerks-, E-Mail- und Notizenfunktionen

Nach der Einführung von Updates für seine Softwarepalette wie iOS, iPadOS und macOS bereichert Apple Inc. sein digitales Erlebnis weiterhin mit einer wesentlichen Verbesserung von iCloud.com. Um nahtlose Dienste bereitzustellen, hat Apple seine Website durch die Integration zusätzlicher, benutzerstärkender Funktionen verbessert. Insbesondere stehen iCloud-Nutzern nun Browser-Benachrichtigungen für Mail und Kalender bei der Nutzung eines PCs, eine interaktive Startseite für schnelle Aktionen sowie eine Diashow-Funktion für Fotos zur Verfügung.

Dass Apple darauf Wert legt, ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu schaffen, zeigt sich in der Aktualisierung von iCloud.com im Jahr 2022, bei der Widgets eingeführt wurden, die Benutzern den Zugriff auf Informationen aus Apps, einschließlich Notizen oder Seiten, auf einen Blick ermöglichen. Ein Jahr später geht das Update des amerikanischen Technologieriesen von der Anzeige von Informationen bis hin zur Ergreifung von Maßnahmen direkt auf der Startseite über. Benutzer können an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, wie dem Herunterladen einer Datei, dem Löschen oder Markieren einer E-Mail als ungelesen und dem Abhaken aufgelisteter Erinnerungen.

Die überarbeitete iCloud-Plattform erweitert ihre Unterstützung auf das Speichern von Browser-Benachrichtigungen auf PCs für verschiedene Aktivitäten, einschließlich neuer E-Mails in iCloud oder Kalender-Ereigniseinladungen. Mit iOS 17 hat Apple die Möglichkeit eingeführt, Links zu einer Notiz in eine andere einzufügen; Eine Funktion, die jetzt in iCloud für mehr Komfort verfügbar ist.

Auf dem iCloud Drive finden Benutzer eine neue Listenansicht vor, die so konfiguriert wurde, dass sie eine Vorschau der Dateien vor dem Herunterladen ermöglicht – ein Vorgang, der einfach durch Drücken der Leertaste nach Auswahl der gewünschten Datei ausgeführt werden kann. Darüber hinaus können Apple-Benutzer jetzt direkt im Web eine iCloud-E-Mail-Adresse erstellen und haben auch die Möglichkeit, Sendevorgänge rückgängig zu machen. Benutzer haben außerdem die Möglichkeit, Dateien und Fotos direkt vom iCloud Drive oder der Weboberfläche von Fotos anzuhängen.

Darüber hinaus hat die Fotos-Web-App ein Upgrade erhalten, das nun die Erinnerungsfunktion unterstützt und eine Diashow-Ansicht ermöglicht. Mit einem solch umfassenden Update können gelegentliche iCloud-Benutzer die Vorteile von iCloud.com als Web-App auf macOS Sonoma nutzen, der neuesten Softwareversion von Apple, die kürzlich eingeführt wurde.

Darüber hinaus hat die Fotos-Web-App ein Upgrade erhalten, das nun die Erinnerungsfunktion unterstützt und eine Diashow-Ansicht ermöglicht. Mit einem solch umfassenden Update können gelegentliche iCloud-Benutzer die Vorteile von iCloud.com als Web-App auf macOS Sonoma nutzen, der neuesten Softwareversion von Apple, die kürzlich eingeführt wurde.