После выпуска обновлений своего программного обеспечения, такого как iOS, iPadOS и macOS, Apple Inc. продолжает расширять свой цифровой опыт за счет значительного улучшения iCloud.com. Apple, стремясь обеспечить бесперебойное обслуживание, улучшила свой веб-сайт, включив в него дополнительные функции, расширяющие возможности пользователей. В частности, пользователи iCloud теперь могут воспользоваться уведомлениями браузера для почты и календаря при использовании ПК, интерактивной домашней страницей, позволяющей быстро выполнять действия, а также функцией слайд-шоу для фотографий.

Внимание Apple к созданию высококачественного пользовательского опыта примечательно в обновлении iCloud.com в 2022 году, в котором были представлены виджеты, которые позволяли пользователям быстро получать доступ к информации из приложений, включая «Заметки» или «Страницы». Перенесемся на год вперед: обновление американского технологического гиганта переходит от просмотра информации к выполнению действий непосредственно с домашней страницы. Пользователи могут выполнять множество действий, таких как загрузка файла, удаление или пометка электронного письма как непрочитанного, а также проверка напоминаний в списке.

Обновленная платформа iCloud расширяет возможности поддержки уведомлений браузера на ПК о различных действиях, включая новые электронные письма в iCloud или приглашения на мероприятия Календаря. В iOS 17 Apple представила возможность вставлять ссылки на одну заметку внутрь другой; эта функция теперь доступна в iCloud для большего удобства.

На iCloud Drive пользователи найдут новое представление списка, настроенное на предварительный просмотр файлов перед их загрузкой — операцию, которую можно легко выполнить, просто нажав клавишу пробела после выбора нужного файла. Кроме того, пользователи Apple теперь могут создать адрес электронной почты iCloud прямо в Интернете, а также иметь возможность отменить операции отправки. Пользователи также имеют возможность прикреплять файлы и фотографии непосредственно из iCloud Drive или веб-интерфейса «Фото».

Кроме того, веб-приложение «Фото» получило обновление, которое теперь поддерживает функцию «Воспоминания» и упрощает просмотр слайд-шоу. Благодаря такому комплексному обновлению обычные пользователи iCloud смогут воспользоваться преимуществами iCloud.com как веб-приложения для macOS Sonoma, последней версии программного обеспечения Apple, которая была недавно выпущена.

На одном уровне с такими комплексными предложениями лидеров отрасли находится AppMaster, мощный инструмент для разработки приложений no-code. Основанный Олегом Сотниковым в 2020 году, он позволяет пользователям с легкостью создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Он был удостоен звания «Высокий производитель» в нескольких категориях, таких как «Платформы разработки No-Code и «Быстрая разработка приложений» (RAD), на G2 с 2022 года по настоящее время.