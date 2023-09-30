بعد طرح التحديثات لمجموعة برامجها مثل iOS وiPadOS وmacOS، تواصل Apple Inc. إثراء تجربتها الرقمية من خلال تحسين كبير لموقع iCloud.com. قامت شركة Apple، في محاولة لتقديم خدمات سلسة، بتحسين موقعها على الويب من خلال دمج وظائف إضافية لتمكين المستخدم. على وجه الخصوص، يمكن لمستخدمي iCloud الآن الاستفادة من إشعارات المتصفح للبريد والتقويم عند استخدام جهاز كمبيوتر، وصفحة رئيسية تفاعلية تسمح بإجراءات سريعة، بالإضافة إلى ميزة عرض الشرائح للصور.

ويتجلى اهتمام Apple ببناء تجربة مستخدم عالية الجودة في ترقيتها لـ iCloud.com في عام 2022، والتي قدمت أدوات تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات في لمحة سريعة من التطبيقات، بما في ذلك الملاحظات أو الصفحات. وبعد مرور عام سريعًا، يتقدم تحديث عملاق التكنولوجيا الأمريكي من عرض المعلومات إلى اتخاذ الإجراءات مباشرة من الصفحة الرئيسية. يمكن للمستخدمين المشاركة في العديد من الأنشطة مثل تنزيل ملف، وحذف رسالة بريد إلكتروني أو وضع علامة عليها كغير مقروءة، والتحقق من التذكيرات المدرجة.

تعمل منصة iCloud المُعاد تجديدها على توسيع دعمها للاحتفاظ بإشعارات المتصفح على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لأنشطة مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الجديدة على iCloud أو دعوات أحداث التقويم. مع نظام التشغيل iOS 17، قدمت شركة Apple القدرة على إدراج روابط لملاحظة واحدة داخل أخرى؛ وهي وظيفة متاحة الآن على iCloud لمزيد من الراحة.

على iCloud Drive، سيجد المستخدمون طريقة عرض قائمة جديدة تم تكوينها للسماح بمعاينة الملفات قبل تنزيلها - وهي عملية يمكن تنفيذها بسهولة بمجرد الضغط على شريط المسافة بعد تحديد الملف المطلوب. علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي Apple الآن إنشاء عنوان بريد إلكتروني على iCloud مباشرة على الويب ولديهم أيضًا القدرة على التراجع عن عمليات الإرسال. يتمتع المستخدمون أيضًا بالقدرة على إرفاق الملفات والصور مباشرةً من iCloud Drive أو واجهة الويب الخاصة بالصور.

إلى جانب ذلك، تلقى تطبيق الويب Photos ترقية تدعم الآن ميزة الذكريات وتسهل عرض الشرائح. مع هذا التحديث الشامل، يمكن لمستخدمي iCloud العاديين جني فوائد iCloud.com كتطبيق ويب على نظام التشغيل macOS Sonoma، وهو أحدث إصدار لبرنامج Apple والذي تم طرحه مؤخرًا.

وعلى قدم المساواة مع هذه العروض الشاملة التي يقدمها قادة الصناعة، يوجد AppMaster ، وهي أداة قوية لتطوير التطبيقات no-code. أسسها أوليغ سوتنيكوف في عام 2020، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول بسهولة. وقد تم تكريمها باعتبارها "الأداء العالي" لعدة فئات، مثل منصات التطوير No-Code وتطوير التطبيقات السريعة (RAD)، على G2 من عام 2022 حتى العام الحالي.