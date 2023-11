Apple breidt iCloud.com uit met verbeterde Drive-, Mail- en Notes-mogelijkheden

Na de uitrol van updates voor zijn softwareaanbod, zoals iOS, iPadOS en macOS, blijft Apple Inc. zijn digitale ervaring verrijken met een grote verbetering van iCloud.com. In een poging om naadloze diensten aan te bieden, heeft Apple zijn website verbeterd door aanvullende, gebruikersvriendelijke functionaliteiten op te nemen. In het bijzonder kunnen iCloud-gebruikers nu gebruik maken van browsermeldingen voor Mail en Agenda wanneer ze een pc gebruiken, een interactieve startpagina die snelle acties mogelijk maakt, evenals een diavoorstellingsfunctie voor foto's.

De aandacht van Apple voor het bouwen van een gebruikerservaring van hoge kwaliteit is opmerkelijk bij de upgrade van iCloud.com in 2022, waarbij widgets werden geïntroduceerd waarmee gebruikers in één oogopslag toegang kregen tot informatie uit apps, waaronder Notities of Pagina's. Een jaar later gaat de update van de Amerikaanse technologiegigant van het bekijken van informatie naar het ondernemen van acties rechtstreeks vanaf de startpagina. Gebruikers kunnen deelnemen aan tal van activiteiten, zoals het downloaden van een bestand, het verwijderen of markeren van een e-mail als ongelezen, en het afvinken van vermelde herinneringen.

Het vernieuwde iCloud-platform breidt zijn ondersteuning uit naar het vasthouden van browsermeldingen op pc's voor verschillende activiteiten, waaronder nieuwe e-mails op iCloud of uitnodigingen voor agenda-evenementen. Met iOS 17 heeft Apple de mogelijkheid geïntroduceerd om links naar de ene notitie in de andere in te voegen; een functionaliteit die nu beschikbaar is op iCloud voor meer gemak.

Op de iCloud Drive vinden gebruikers een nieuwe lijstweergave die is geconfigureerd om het bekijken van bestanden mogelijk te maken voordat ze worden gedownload - een handeling die eenvoudig kan worden uitgevoerd door simpelweg op de spatiebalk te drukken nadat je het gewenste bestand hebt geselecteerd. Bovendien kunnen Apple-gebruikers nu rechtstreeks op internet een iCloud-e-mailadres aanmaken en hebben ze ook de mogelijkheid om verzendbewerkingen ongedaan te maken. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om bestanden en foto's rechtstreeks vanaf de iCloud Drive of de webinterface van Foto's toe te voegen.

Daarnaast heeft de Photos-webapp een upgrade gekregen die nu de Memories-functie ondersteunt en een diavoorstellingsweergave mogelijk maakt. Met zo'n uitgebreide update kunnen gewone iCloud-gebruikers profiteren van de voordelen van iCloud.com als webapp op macOS Sonoma, de nieuwste softwareversie van Apple die onlangs is uitgerold.

