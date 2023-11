Apple aumenta iCloud.com com recursos aprimorados de Drive, Mail e Notes

Após o lançamento de atualizações em sua gama de softwares, como iOS, iPadOS e macOS, Apple Inc. continua a enriquecer sua experiência digital com um grande aprimoramento do iCloud.com. A Apple, numa tentativa de prestar serviços contínuos, melhorou o seu website incorporando funcionalidades adicionais que capacitam o utilizador. Em particular, os usuários do iCloud agora podem aproveitar as notificações do navegador para Mail e Calendar ao usar um PC, uma página inicial interativa que permite ações rápidas, bem como um recurso de apresentação de slides para fotos.

A atenção da Apple em construir uma experiência de usuário de alta qualidade é notável na atualização do iCloud.com em 2022, que introduziu widgets que permitiam aos usuários acessar informações instantâneas de aplicativos, incluindo Notas ou Páginas. Avançando um ano, a atualização da gigante americana da tecnologia passa da visualização de informações para a execução de ações diretamente na página inicial. Os usuários podem realizar diversas atividades, como baixar um arquivo, excluir ou marcar um e-mail como não lido e marcar lembretes listados.

A renovada plataforma iCloud estende seu suporte para manter notificações do navegador em PCs para diversas atividades, incluindo novos e-mails no iCloud ou convites para eventos do Calendário. Com o iOS 17, a Apple introduziu a capacidade de inserir links para uma nota dentro de outra; uma funcionalidade agora disponível no iCloud para maior comodidade.

No iCloud Drive, os usuários encontrarão uma nova visualização de lista que foi configurada para permitir a visualização dos arquivos antes de baixá-los – uma operação que pode ser executada facilmente simplesmente pressionando a barra de espaço após selecionar o arquivo desejado. Além disso, os usuários da Apple agora podem criar um endereço de e-mail iCloud diretamente na web e também desfazer operações de envio. Os usuários também podem anexar arquivos e fotos diretamente do iCloud Drive ou da interface web do Fotos.

Além disso, o aplicativo web Fotos recebeu uma atualização que agora suporta o recurso Memórias e facilita a visualização de apresentações de slides. Com uma atualização tão abrangente, usuários casuais do iCloud podem aproveitar os benefícios do iCloud.com como um aplicativo da web no macOS Sonoma, a versão de software mais recente da Apple lançada recentemente.

